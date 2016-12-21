Samanyolu Haber /Dünya / Erbil'de iki ayrı patlama /21 Aralık 2016 00:40

Erbil'de iki ayrı patlama

Irak’ın Erbil iline bağlı Koye ilçesinde yer alan karargahı önünde iki patlama meydana geldiği, patlama sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

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Halit Azizi liderliğindeki İKDP Politbüro Üyesi Kemal Kerimi,Patlamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair ellerinde henüz net bir bilginin olmadığını belirten Kerimi, "İki patlama sonucu bazı arkadaşlarımız hayatını kaybederken bazıları da yaralandı. Ancak şu anda ölü sayısı hakkında bilgi veremiyoruz." diye konuştu.Koye'deki karargah hem siyasi hem de askeri olup, İKDP yöneticileri veaileleri de burada ikamet ediyor. İran'a muhalif İKDP, son iki yıldır ülkenin iç kesimlerinde siyasi ve askeri faaliyetler yürütmeye başlamıştı.
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