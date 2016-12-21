Erbil'de iki ayrı patlama





Halit Azizi liderliğindeki İKDP Politbüro Üyesi Kemal Kerimi,Patlamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair ellerinde henüz net bir bilginin olmadığını belirten Kerimi, "İki patlama sonucu bazı arkadaşlarımız hayatını kaybederken bazıları da yaralandı. Ancak şu anda ölü sayısı hakkında bilgi veremiyoruz." diye konuştu.Koye'deki karargah hem siyasi hem de askeri olup, İKDP yöneticileri veaileleri de burada ikamet ediyor. İran'a muhalif İKDP, son iki yıldır ülkenin iç kesimlerinde siyasi ve askeri faaliyetler yürütmeye başlamıştı.