21 Aralık gecesine dikkat

Yarın 21 Aralık, yani yılın en uzun gecesi yaşanacak. Karanlıkta güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirten uzmanların yarın akşama yönelik uyarı ve önerileri var.

Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Güne karanlıkta başlamanın ve karanlıkta geçirilen sürenin uzunuluğu ise insan psikolojisini olumsuz etkiliyor, depresyona bile yol açabiliyor.

Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan bir uyarı da yarın, yani yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için geldi.





BESLENMEYE DİKKAT

Uzmanlar Bugün ve kış boyunca mutluluk iöin beslenmeye dikkat etmeyi tavsiye ediyor.





“Ceviz ile alınan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidinin depresyonu azalttığına dair birçok çalışma var. Ceviz içerdiği melatonin hormonuyla uyku düzensizliğini engeller, antioksidan özelliği ile kış aylarında hastalıklardan korunmamızı sağlar. Baharatlar ise içerdikleri magnezyum oranıyla depresyonda sık görülen gün içindeki sinir kasılmalarını önler. Örneğin 1 çorba kaşığı kurutulmuş kişniş günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılar. Ayrıca nane, adaçayı, geyik otu ve fesleğen magnezyum bakımından zengin baharatlardır. C vitamini eksikliğinin, bazı depresyon vakalarının kaynağı olduğu sanılmaktadır.”



