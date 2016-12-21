Samanyolu Haber /Gündem / 21 Aralık gecesine dikkat /21 Aralık 2016 00:32

21 Aralık gecesine dikkat

21 Aralık gecesi yılın en uzun gecesi olacak. Uzmanlar ise 21 Aralık en uzun gece öncesi uyarılarda bulundular.

SHABER3.COM

Yarın 21 Aralık, yani yılın en uzun gecesi yaşanacak. Karanlıkta güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirten uzmanların yarın akşama yönelik uyarı ve önerileri var.

Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Güne karanlıkta başlamanın ve karanlıkta geçirilen sürenin uzunuluğu ise insan psikolojisini olumsuz etkiliyor, depresyona bile yol açabiliyor.

Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan bir uyarı da yarın, yani yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için geldi.

BESLENMEYE DİKKAT 
Uzmanlar Bugün ve kış boyunca mutluluk iöin beslenmeye dikkat etmeyi tavsiye ediyor. 

“Ceviz ile alınan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidinin depresyonu azalttığına dair birçok çalışma var. Ceviz içerdiği melatonin hormonuyla uyku düzensizliğini engeller, antioksidan özelliği ile kış aylarında hastalıklardan korunmamızı sağlar. Baharatlar ise içerdikleri magnezyum oranıyla depresyonda sık görülen gün içindeki sinir kasılmalarını önler. Örneğin 1 çorba kaşığı kurutulmuş kişniş günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılar. Ayrıca nane, adaçayı, geyik otu ve fesleğen magnezyum bakımından zengin baharatlardır. C vitamini eksikliğinin, bazı depresyon vakalarının kaynağı olduğu sanılmaktadır.”

21 ARALIK KONUMU ve ÖZELLİKLERİ

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:
Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.
Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.
Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.
Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.
Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.
Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.
Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.
Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.
Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.
En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.
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