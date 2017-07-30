Yeni Şafak'ın acı günü

Kaza Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı. Tatil için annesi ve diğer iki kardeşiyle birlikte Karasu'ya giden Ecrin'e evinin önünde oynarken bir otomobil çarptı.





Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Ecrin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Ersin Çelik'in kızı Ecrin'in cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakip İzmit'in Yuvacık ilçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camii'nden kaldırıldı.







DOĞDUĞUNDA MESAJ ATMIŞTI

2007 yılında Yasemin Çelik ile evlenen Ersin Çelik, kızı Ecrin ilk doğduğunda, kızının ağzından yakın arkadaşlarına mesaj atarak mutluluğunu paylaşmıştı.

(Fyaş fyaş fyaş 2007’de hayatlarını biyleştiyen Ersin ve Yasemin Çelik (anne ve babam olurlar) çiftinin ilk çocuklayı olayak bugün Maymaya Ayaştıyma Hastanesi’nde dünyaya geldim. Kilom ve sağlığım gayet yeyinde. İmza: Ecrin Çelik).











