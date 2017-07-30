Samanyolu Haber /Gündem / Ben görevde değildim... Genelkurmay’a sorsunlar… /30 Temmuz 2017 02:54

Ben görevde değildim... Genelkurmay’a sorsunlar…

15 Temmuz tutuklusu Akın Öztürk: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığımda dosya sonuçlanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı’na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sorsunlar. ismim, imzam var mı? Varsa, beni de dahil etsinler.”

Ben görevde değildim... Genelkurmay’a sorsunlar…

15 Temmuz darbe girişiminin ‘bir numarası’ iddiasıyla tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, CHP’li Tuncay Özkan’ın gündeme getirdiği, TSK içindeki Gülen yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı ‘flash disk’le ilgili soruşturmayı kapattığı iddialarını yalanladı.

Oda TV’den Müyesser Yıldız’ın haberine göre Sincan Cezaevi’nden avukatı Hicabi Durmuş aracılığıyla bir açıklama yapan Öztürk şunları söyledi.

‘Flash disk’in içeriğini incelemek amacıyla kurulan Güneş Çalışma Grubu’ndan haberdar olduğunu belirten Öztürk şunları söyledi: “Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihbarat ve personel birimlerinde çalışanlardan oluşturulan bir gruptu. Ben atandığımda bu dosya sonuçlanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı’na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sorsunlar. Bu çalışma grubunda ismim, imzam var mı? Varsa, beni de dahil etsinler.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hava Kuvvetleri personeliyle ilgili bilgiler yer aldığı için flash diskin buraya gönderildiğini, komutanlığın iki yıl sonra, 9 Şubat 2009’da dosyayı kapattığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, dosyanın kapatılmasından Akın Öztürk’ü sorumlu tutmuştu.
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