Samanyolu Haber /Gündem / Demek ki varmış... Ama yanlışlıkla olmuş... /29 Temmuz 2017 22:55

Demek ki varmış... Ama yanlışlıkla olmuş...

Erdoğan'ın yok dediği Alman şirketlerle ilgili liste için Ekonomi Bakanı Zeybeyçi "Sorumluluk makamında bir boşluktan kaynaklanan bir durum" dedi. Zeybekci, 'bir daha böyle bir hatanın asla olmayacağını' da ifade etti.

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Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bakan Zeybekci, Valilikte törenle karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Zeybekci, konferans salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Zeybekci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlar, belediye başkanları ve il müdürleri ile kent genelindeki yatırımları gözden geçireceklerini belirtti. TBMM'deki içtüzük çalışmalarının bittiğini hatırlatan Zeybekci, Meclis'in daha verimli çalışmasını sağlayacak ve vakit kaybını engelleyecek bir çalışma yapıldığını aktardı. 
'SORUMLULUK MAKAMINDA BİR BOŞLUKTAN KAYNAKLANDI'

Almanya'yla yaşanan süreçle ilgili olarak Zeybekci, şunları söyledi:

"Maalesef sorumluluk makamında bir boşluktan kaynaklanan bir durum. Almanya veya İnterpol aracılığı ile diğer ülkelere yansıtılmasında bir sorumsuzluk, bir anlık bir boşluk diyelim. Bununla ilgili düzeltmeler, düzenlemeler yapıldı. Bir daha böyle bir hata asla ve asla söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda Almanya'da gerek Dışişleri Bakanının gerekse Alman Ekonomi Bakanının söylemiş olduğu bazı söylemlere kesinlikle katılmıyoruz. 
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