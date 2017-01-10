Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den siyasilere suikast tuzağına dair açıklama /10 Ocak 2017 20:49

Fethullah Gülen Hocaefendi'den siyasilere suikast tuzağına dair açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi siyasilere suikast tuzağına dair yazılı açıklama yaptı

Fethullah Gülen Hocaefendi Alman devlet televizyonu ZDF'ye röportaj verdi

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, Son Dönem Terör Hadiselerinin Hizmet ile İlişkilendirilmesi Çabalarına ve “Siyasilere Suikast” Söylentilerine Dair Açıklama yaptı! 


İŞTE O AÇIKLAMA

Özellikle son günlerde, “Hizmet’e yakın uyuyan hücrelerin” (!) IŞİD ve PKK ile birlikte, devlet büyüklerine ve muhalefet liderlerine suikast yapacakları iftirası sıklıkla dile getirilmektedir. Malum çevreler tarafından maksatlı olarak yayıldığına ve yeni kirli planların sahnelenmesi için zemin hazırlama amacı da taşıdığına inandığım bu tür bühtanlarla Hizmet gönüllülerine bir tuzak daha kurulmakta olduğundan endişe duyuyorum.

Yakın zamanda vuku bulan suikast ve terör hadiseleri üzerinden Hizmet Hareketi’ne yönelik iftira kampanyasına hız verildiği görülmektedir. Bilhassa, iktidar çevrelerince beslendiği dillendirilen El-Nusra yanlısı bir katil tarafından işlenen Karlov cinayeti sonrasında, dikkatleri kendilerinden uzaklaştırmak isteyen kesimler bu iftiraları yoğunlaştırmışlar; Reina vahşetini ve İzmir’i vuran terör hadisesini de aynı istikamette suiistimal etmişlerdir.

Ayrıca, her terör olayından sonra, canileri Hizmet ile bağlantılı göstermek gayesiyle masum insanlara operasyonlar düzenlenmekte ve “uyuyan hücre”lerin (!) eylem yapmak için harekete geçecekleri iftiraları atılmaktadır.

2000-2013 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetlerin ve karanlık olayların dahi Hizmet gönüllülerinin üzerine yıkılmak istendiği, “Sümeyye’ye Suikast” yalanı ve 15 Temmuz kumpası gibi hadiselerle Camia’nın nasıl karalandığı da düşünülünce, aynı çevrelerin sahneye koyacakları yeni terör eylemlerini ve suikastları Hizmet gönüllülerinin üzerine atmaları uzak bir ihtimal değildir. Hele uzun süredir çabaladıkları ancak başarılı olamadıkları “Hizmet’i uluslararası alanda terör örgütü ilan ettirme” amacına ulaşmak için yeni entrikalar çevirecekleri, bir kısım eylemler/suikastlar düzenleyecekleri endişesi yersiz olmasa gerektir.

Bu cümleden olarak, muhalefet liderlerine IŞİD tarafından saldırı yapılacağı, bundan dolayı onlara zırhlı araç verildiği ve koruma tedbirlerinin arttırıldığı haberlerinden hemen sonra iktidar çevreleri ve onların sözcüleri sayılan medya tetikçilerince bu eylemlerin Hizmet mensupları tarafından işleneceği iftirasını yaymaları çok manidardır. Ayrıca, söz konusu haberlerin/söylentilerin Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmeye başlandığı günlerde tehdit edalı olarak seslendirilmesi de dikkatlerden kaçmamaktadır.

Şayet “siyasilere suikast” haberleri ciddi istihbarata dayanıyorsa, o hain planın engellenmesi için bütün tedbirleri almak yetkililerin vazifesi ve bizim de beklentimizdir. Bugüne kadar şiddetle en ufak bir ilişkisi olmayan Hizmet hareketini terör ve suikastla beraber anmak ise, ancak iftiradan ibarettir.

Bu mülahazalarla bir kere daha bütün dünyaya ilan ediyorum ki; tarihte eşine az rastlanacak şekilde zulüm, baskı, ayrımcılık, işkence ve tenkile maruz kalsalar da Hizmet’e gönül verenler demokrasi ve hukukun üstünlüğüne sadakatten asla ayrılmayacaklar; kanunî haklarını -imkânlar ölçüsünde- fakat mutlaka meşru dairede savunacaklardır. Şiddetin her türüne fersah fersah uzak bulunan bu insanların önceliği, dünyada huzurun hâkimiyeti için iftirak, cehalet ve fakirlikle mücadele, şiarları da “müspet hareket” olacaktır.

(10 Ocak 2017)

M. Fethullah Gülen
<< Önceki Haber Fethullah Gülen Hocaefendi'den siyasilere suikast tuzağına... Sonraki Haber >>

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Kızıl pandaların kar keyfi

Kızıl pandaların kar keyfi

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:35:43