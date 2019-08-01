Yeni Malatyaspor'dan tarihi başarı

Stozice Staydumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.





2-2 biten ilk karşılaşmanın ardından temsilcimize turu getiren golü 77. dakikada Jahovic kaydetti.





Temsilcimizin bir üst turdaki rakibi ise Partizan - Connah's Quay eşleşmesinin galibi olacak.





Maçtan dakikalar





17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.





30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.





37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.





Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.





MAÇTAN NOTLAR





UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.





Malatya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynandı.





Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Moryke Fofana ve Adis Jahovic 11'ini sürdü.





Sarı-siyahlı ekibin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Ahmed Ildiz, Berk Yıldız, Mitchell Donald ve Guilherme yer aldı.





Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre biri mecburi olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Malatya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Donald'ı yedeğe çekti. Sakatlığı bulunan Teenage Hadebe kadroya alınmazken ilk maça 11'de başlayan Nuri Fatih Aydın da 18 kişilik kadroya giremedi.





Yalçın, bu futbolcuların yerine Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Rahman Buğra Çağıran'ı oynattı.





İLK MAÇ NE OLMUŞTU?





UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile yenişemedi.





Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 13'te Vukusic'le öne geçti: 0-1. 20'de Mina ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1. İkinci yarıda etkili bir futbol sergileyen temsilcimiz, 66'da yeni transfer Jahovic'in penaltı golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.





Ancak 74'te savunmanın bir anlık hatasından faydalanan Savic skoru belirledi: 2-2.