Esad yönetiminden İdlib ile ilgili yeni adım

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib kentinde geçici ateşkes ilan edildi. Esad hükümeti, 'İdlib gerginliği azaltma bölgesi' anlaşmasının uygulanması şartıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. İdlib'de çatışmalar 4 aydır devam ediyordu.





AFP'nin haberine göre, Suriye'nin İdlib kentinde geçici ateşkes ilan edildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya dayandırılan habere göre, Esad hükümeti, 'İdlib gerginliği azaltma bölgesi' anlaşmasının uygulanması şartıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) de soruşturma kararı verdiği bölge üzerinde geçici ateşkesi onayladı.

Ateşkes kararı, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Astana müzakerelerinin 13'üncü turunun başladığı gün alındı. Bugün Astana'da yapılan ikili görüşmeler kapsamında Rus ve Türk heyetler 'İdlib' gündemiyle bir araya gelmişti.





Son 4 ayda 500 kişi hayatını kaybetti





4 aydan uzun süredir devam eden çatışmaların merkezinde olan İdlib'den çatışmanın ortasında kalan binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru yola çıktığı açıklanmıştı. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, Suriye'nin kuzey batısında devam eden çatışmaların ortasında kalan 3 milyon kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söylemişti.





"Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtmişti.





BM soruşturma kararı almıştı





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Suriye ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.





BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de gerginliğin azaltılması için imzalanan memoranduma rağmen devam eden saldırılara ilişkin soruşturma başlatacağı bildirilmişti.





Açıklamada, Guterres'in BM Sözleşmesi'nin 97. maddesi uyarınca, İdlib'de BM destekli hastane ve okul gibi sivil altyapılara yönelik saldırıların soruşturulması kararı aldığı ifade edildi. Guterres, açılacak soruşturma kapsamında tüm taraflara soruşturma ekibiyle iş birliği çağrısında da bulunmuştu.





(t24.com.tr)





