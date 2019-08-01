Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya Saklıkent'te 'Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenledi. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen şenliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu katıldı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) gerçekleşen şenliğe katılan yüzlerce uzay meraklısı, teleskop ve çıplak gözle gün batımından şafağa kadar uçsuz bucaksız gökyüzünü izleyerek kamp yaptı.





'500’E YAKIN GÖKBİLİM MERAKLISINI AĞIRLIYORUZ'





Şenlikte konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan 'Türkiye Uzay Ajansı' için yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada 3 gece boyunca, astronominin doğal laboratuvarı olan gökyüzünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. Gökyüzünün gizemlerini birkaç günlüğüne de olsa keşfetme heyecanını birlikte yaşayacağız. Geçtiğimiz yıl 300 katılımcı varken, bu yıl 6 bin başvuru arasından kura ile seçilen bin 500 kadar gökbilim meraklısını burada ağırlıyoruz. Katılımın, dolayısıyla havacılık ve uzay bilimine olan merakın bu denli artıyor olmasından ayrıca memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.





Bakan Varank, hava kararınca katılımcılarla birlikte teleskoplarla gökyüzünü izleyeceğini belirterek, "Profesyonel astronomlarımız galaksideki en yakın komşularımızdan, uzak gezegen ve yıldızlara kadar gökyüzünün ihtişamını görmenizde sizlere rehber olacaklar. Ay’ın kraterlerle kaplı yüzeyini, Satürn’ün o büyüleyici halkalarını görme fırsatı yakalayacağız. Usturlabla yıldızların yerini bulacak, her gün dünyamızı gözleyen ve iletişimimizi sağlayan uyduları yörüngelerinde yakalayacağız" diye konuştu.





'BU GECE SADECE GEZEGENLERİ DEĞİL GELECEĞİ GÖRECEKSİNİZ'





Bakan Varank, Saklıkent’te kurulan kampın sıradan bir kamp olmadığını belirterek, kampın gençlere yeni ufuklar açacak bir gelecek simülasyonu olduğunu ifade etti. Varank, kamp boyunca gökyüzünü izleyenlerin yalnızca gezegenleri değil, geleceği göreceklerini belirterek, "Geleceğin Türkiye’sini işte burada bir araya gelen bilime aşık, öğrenmeye sevdalı nesiller olarak sizler inşa edeceksiniz. Biz size güveniyor, inanıyoruz. Siz, içinizdeki gençlik ateşini, heyecanını, arayışını heba etmiyor, doğru yerlerde değerlendiriyorsunuz. Siz gördüklerinizle yetinmiyor, görebileceklerinizin peşine düşüyorsunuz" dedi.





Cumhurbaşkanının iradesiyle Türkiye’nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini ve Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduğunu belirten Varank, "Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Tasarımdan analize, üretimden teste, operasyondan entegrasyona kadar uzanan kabiliyetleriyle Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin gelecek vizyonunun nişanelerinden biri olacak. Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman kadrolarla, ülkemizi havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, uzay ligine taşıyacağız" diye konuştu.





TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLLERİ





Bakan Varank daha sonra 1966 yılından bu yana verilen TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin 2019 yılı kazananlarını açıkladı. Bakan Varank'ın açıklamasına göre; TÜBİTAK Bilim Ödülünü, Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı. Temel Bilimler alanında Doç. Dr. Uğur Bozkaya, Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Alper Uzun, Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, Sağlık Bilimleri alanında Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Prof. Dr. Gülüz Nigâr Güncü, Doç. Dr. Uğur Canpolat, Sosyal Bilimler alanında Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu, Doç. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve Doç. Dr. Gül Günaydın da TÜBİTAK teşvik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca İslam Bilim Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına da bu yıl ilk kez Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi ödülü verildi. Ödülün sahibi, Prof. Dr. Esin Kâhya oldu.





KIŞ AYLARI İÇİN KAMP





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise üreten gençler için her türlü imkanı hazırlamaktan geri durmayacaklarını belirterek, "Bilim ve teknoloji merkezlerimiz çok önemli ilerleme kaydetti. Şunun müjdesini de verelim, kamplarımızın kış aylarında da kullanılması için çalışma içindeyiz. Fizik ve matematik kampları gibi. Siz değerli gençlerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.