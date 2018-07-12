Jet Fadıl havuz medyası üzerinden yine para toplamaya başladı

Bugünkü reklam, Akit gazetesinde hem sür manşetten, hem de içerde tam sayfa olarak yayımlandı. Yayımlanan reklamda “15 Temmuz demokrasi zaferi şerefine Caprice’den sadece 3 yıl tatil alana 15 yıl tatil hediye” ifadelerine yer verildi.





Aynı reklam dün de Sabah'ta çıktı.





AKP'ye yakınlığı bilinen Fadıl Akgündüz, defalarca hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmış ve mahkum olmuş, hapse girip çıkmıştı. Jet Fadıl olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz'e ait 4 yıldızlı Caprice Thermal Palace Oteli’ne son olarak haciz gelmiş ve otele ait birçok malzemeye de el konulmuştu.





50 binden kişinin para yatırdığı 'Capricegold Bayrampaşa' ve 'Capricegold Maldivler' projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmişti. Ceza davasından tahliye edilen Jet Fadıl hakkında bir yandan da “alacak davaları” sürüyor.