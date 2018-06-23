Yeni iPhone’ın fotoğrafları sızdı









5,8 inch (147,32 mm) ve 6,5 inch (165,1 mm) OLED ekranlarla gelecek yeni modellere ek olarak 6,1 inch (154, 94) LCD ekrana sahip bir modelin de duyurulacağı iddia edildi.





İlk bilgilere göre 5,8 inch iPhone’ların iPhone’un 10 yıl amacıyla ürettiği iPhone X’e çok benzeyeceği tahmin ediliyor. Ama 6,1 inch akıllı telefonların tam olarak neye benzeyeceği daha bir netlik kazanmadığı belirtildi.





Yeni dizayn ile ilgili önümüzdeki günlerde bazı çalışmaların yapılacağı tahmin ediliyor.





Güvenilir bir kaynaktan aldığı belirtilen görselde Apple’ın 6,1 inclik iPhone’un bir başka üretici firma Ghostesk tarafından yapılmış koruyucu bir kılıf görünüyor. Aynı kaynaktan daha önce sızdırılan bazı telefon görselleri daha sonra doğrulanmıştı.





Konuyu yakından takip eden teknoloji şirketi, sızan iPhone görüntülerin doğru olabileceği görüşünde.





Apple’in en son ürünü olan iPhone X’in özellikleri şöyle;





Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit





Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23





Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)





Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)





Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)





Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)





İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi





RAM: 3 GB RAM





Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı





Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı





Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face ID kamera





İşletim Sistemi: iOS 11





Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS