Yargıtay'dan emsal Bylock kararı... 91 bin kişi acil berat ettirilmeli....

USER ID’si yani kimliği tespit edilmemiş ve ispatlanmamış kişilerin sadece CGNAT kayıtlarıyla ceza verilemeyeceğine hükmeden Yargıtay, bu kararla binlerce insanın, 91 bin Bylock kişilik listesinden çıkarılmasını gerektiren bir karar aldı. Kararın Ankara Cumhuriyet Savcılığı, MİT ve BTK üçgeninde hazırlanan listelerden yapılan tutulukları ortadan kaldırdığına dikkat çeken Avukat Murat Akkoç, “Yargıtay’ın son kararına göre, yargılaması devam eden ancak ByLock USER ID yani elektronik kimlik doğrulaması yapılamayan binlerce insanın beraat etmesini gerektiriyor. Yanlıştan adım adım dönülüyor” dedi.





Yargıtay, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi aracılığıyla temyiz edilen Cemal Sertkaya’nın müracatanı sanık lehine bozdu. CGNAT kayıtlarıyla ceza verilemeyeceğini kişinin elektronik kimliğinin mutlaka tespit edilmesi gerektiğine ilişkin emsal bir karar almış oldu. Avukat Akkoç, kararın sadece Morbeyin isimli uygulamadan dolayı ByLock listelerinde yer alanlara değil, CGNAT kaydı esas alınarak hukuki işlem tesis edilen herkesi kapsadığına dikkat çekti.









Avukat Akkoç’un paylaşımları ve Yargıtay kararı şöyle:















