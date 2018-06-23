Almanya 4 PKK'lıyı tutukladı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen kentinde tutuklanan kişinin PKK'ya üye olmak, gasp, tehlikeli yaralama, ölümle tehdit etmek, adam kaçırmak suçlarını işlediği, 2015-2017 yılları arasında PKK'nın Hamburg ve Berlin bölge sorumlusu, Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Baden Württemberg eyaleti sorumlusu olduğu ifade edildi.







2 erkek 1 kadının ise Böblingen kentinde tutuklandığı belirtildi.





Bu 3 kişinin PKK'nın eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmak, fiziki şiddet uygulamak ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak suçlarından tutuklandıkları belirtildi.