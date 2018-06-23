Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 4 PKK'lıyı tutukladı /23 Haziran 2018 02:21

Almanya 4 PKK'lıyı tutukladı

Almanya Federal Savcılığı 21 Haziran tarihinde Federal Adalet Mahkemesinin soruşturma hakiminin emri üzerine 4 PKK’lıyı tutukladı.

SHABER3.COM

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen kentinde tutuklanan kişinin PKK'ya üye olmak, gasp, tehlikeli yaralama, ölümle tehdit etmek, adam kaçırmak suçlarını işlediği, 2015-2017 yılları arasında PKK'nın Hamburg ve Berlin bölge sorumlusu, Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Baden Württemberg eyaleti sorumlusu olduğu ifade edildi.

2 erkek 1 kadının ise Böblingen kentinde tutuklandığı belirtildi.

Bu 3 kişinin PKK'nın eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmak, fiziki şiddet uygulamak ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak suçlarından tutuklandıkları belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya 4 PKK'lıyı tutukladı Sonraki Haber >>

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:14:12