Yeni iddia: 30 milletvekili yeni partilere geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bedel öderler” tehdidi ve ihanet suçlamalarına “Eski defterler açılırsa bizi eleştirenler insan içine çıkamazlar” resti tansiyonu yükseltiyor.



Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı iki ayrı parti için bazı istifalar ve kulislerde gündemde.

Babacan ekibinde yer aldığı söylenen AKP’nin çekirdek kadrosunda yer alan Beşir Atalay ve 12 yıl AKP'de çeşitli görevlerde bulunan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in AKP’den istifaları ses getirirken bu kez 30’a yakın milletvekilinin partiden ayrılacağı konuşuluyor.

Bu iddia, TV 5’te ekrana gelen “Buluşma Noktası” programında dile getirildi.

İddiayı dile getiren isim ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru’nun sitesi Ocak Medya yazarlarından Veysi Dündar…

Dündar, “İsim vermeden şöyle bir tasarrufta bulunayım. Birkaç gün önceki bir kahvaltıda, muhalefette bulunan milletvekillerinden önemli bir isim, tanıdığı bildiği en az 30 kişinin parti kurulur kurulmaz o tarafa geçeceğini söyledi” diyor.

“Hâlihazırda vekil olup da yeni partilere geçecek belli sayıda insan var” diyen Dündar, “Ali Babacan’ın da Davutoğlu’nun da kuracağı partilere geçiş olacak” ifadesini kullanıyor.

Davutoğlu’nun, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ gibi isimlerle çalıştığını söyleyen Dündar, CHP’li eski vekil İhsan Özkes ve eski AB Temsilcilerinden Feridun Sinirlioğlu’nun da yeni parti içinde yer alan isimler olduğunu kaydediyor.





Ali Babacan’ın hareketine dair ise, Gül’ün görevlendirdiği iki isim olduğundan bahseden Dündar, “Ön görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Olumlu ya da olumsuz raporları Babacan’a iletiyorlar” kulisini paylaşıyor.





Nihai kararın Babacan tarafından alındığının altını çizen Veysi Dündar, her kesimden görüşmeler olduğunu ve buna TÜSİAD başkanları ve Merkez Bankası başkanlarının da dahil olduğunu ifade ediyor. Kürtler, aleviler ve Ermenilerle de ciddi görüşmeler yapıldığını belirtiyor.





Dündar, Babacan’ın partisindeki kurucular listesindeki ilk beş ismi ise şöyle açıklıyor:





Ali Babacan,

Abdullah Gül,

Beşir Atalay,

Sadullah Ergin,

Nihat Ergun,

Mehmet Aydın (Bir ihtimal)

Dündar, yine eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek ve eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın da Babacan partisinde yer alması kuvvetle muhtemel isimler olduğunu kaydediyor.





Veysi Dündar’a göre Gül’ün yeni parti içinde yer almasının en önemli nedeni, yeni bir seçimde başkan adayı olarak çıkmayı planlaması...