Samanyolu Haber /Gündem / Camide Babacan'la vatandaş arasında ilginç diyalog /24 Ağustos 2019 11:27

Camide Babacan'la vatandaş arasında ilginç diyalog

Ali Babacan bir vatandaşın yandaş medya yayınlarından etkilenerek sorduğu Bilderberg toplantısı ile ilgili soruya, 'Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve isteği doğrultusunda Bilderberg toplantısına katıldığını' söyleyerek cevap verdi

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Yeni bir siyasi parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan, dün Ankara Öveçler’deki Hacı Ahmet Ulusoy Camii’nde namaz kıldı ve çıkışta vatandaşlarla selfie çektirdi. Burada ilginç bir olay yaşandı.

Vatandaşların, “Selfie çekebilir miyiz” taleplerini geri çevirmeyen Babacan, “Hem yürüyelim hem çekin” dedi.

Sözcü Gazetesi’nden Veli Toprak’ın haberine göre, Babacan namaza korumalarıyla geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Babacan’ın cami çıkışında bir vatandaşla yaşadığı diyalog da dikkat çekti.

Habere göre, Babacan, arabasına binmek üzere iken yaşlı bir vatandaş, “Sayın bakanım bir şey sormak istiyorum” dedi.

Babacan da, sorulmasını onaylayınca, vatandaş, “Siz hiç belderbeg toplantısına katıldınız mı?” diye sordu. Bu sırada bir başka vatandaş da ‘Bilderberg demek istiyor” diye düzelttikten sonra da, “Evet katıldım, Tayyip bey gönderdi, gittim” yanıtını verdi.

Bu kez vatandaş “Ne olduğun biliyo muydun?” deyince Babacan “Toplantıya gidince öğrendim” karşılığını verdi. Bu sırada bir genç araya girerek “Sigara olmuş 18 lira sen hala Bilderbeg diyorsun” diye yaşlı vatandaşa çıkıştı. Babacan daha sonra aracına binerek camiden ayrıldı.
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