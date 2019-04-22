Ali Emir Pakkan / samanyoluhaber.com



Yeni Darbe kime?





“Menzil 2019’da yeni darbe planlıyor” Bu başlığı sosyal medyada görünce üzerine tıkladım. Beni Odatv’ye götürdü.







Darbeler tarihini az çok bilen biri olarak söyleyeyim; Öyle darbe göstere göstere, davul zurna ile gelmez!





27 Mayıs sabahı tanklar sokağa çıkıncaya kadar Türkiye’nin Ordu içindeki cuntalardan haberi yoktu. Oysa 1954’ten itibaren cuntalar kurulmuş, gizli yeminler edilmiş, darbe planları yapılıyordu.





12 Mart 1971 muhtırasını bir gazeteci haber verdi Süleyman Demirel’e. 9 Martçılar ve 12 Martçılar arasındaki çekişmeyi sonradan öğrendik.





12 Eylülcüler “bayrak harekat planını” 1980’den 2 yıl önce hazırlamıştı. Şartları olgunlaştırdılar. Sağcı ve solcu gençler birbirini öldürürken ellerini ovuşturuyorlardı. 13 Eylül’de akan kan duruverdl.





28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına kadar gündem hep irtica idi. Medya kullanıldı. Sincan’da tanklar görüntü alamayan gazeteler için ikinci defa yürütüldü. Dernekler, vakıflar kapatıldı.





Darbeciler her on yılda bir şartlara göre planları güncellediler.





2002’den sonraki hazırlıklar deşifre edildi. Balyoz, Sarıkız, Ayışığı darbe planları hayata geçirilemedi.





Strateji değişti. Siyasal İslamcıları zaaflarından yakalayıp yeni planlar yapıldı. Önce Hizmet Hareketi yok edilecekti.





Okullara yurtlara silah yerleştirip Hizmeti terör örgütü gösterme planları tutmadı.





Sahte bir darbe planı yapıldı. 15 Temmuz, çok iyi planlanmış bir kumpastı.





Fişleme listeleri çok önceden hazırlanmıştı. Daha o gece tasfiyeler, tutuklamalar başladı.





Menzilciler’in 15 Temmuz benzeri darbeye hazırlandıkları haberleri bir işaret. Odatv’deki şu satırlar fişlemelerin hazır olduğunu gösteriyor:





“Menzil’deki Nakşıbendi tarikatının Halidiye koluna mensup tekkenin üyeleri sadece Sağlık Bakanlığı kadrolarında kolonileşmiyor, aynı zamanda “2019 yılında Mehdi’nin zuhur edeceğine (ortaya çıkacağına iktidara geleceğine) dair top secret inanca sahip olduklarını ve bu inancı yaydıklarını tüm Türkiye’ye ve özellikle devletin başındakilere duyuruyorum.”





15 Temmuz’a bakarak şunu söyleyebiliriz.

“2019’da Menzil darbesi mi geliyor?” diye operasyonel medyada haberler yayılıyorsa, Menzil’e darbe var demektir.





Balyoz darbe planı tıkır tıkır işliyor...





Not: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesi töreninde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Cadı kazanına odun taşırsanız bir gün o kazanın içinde kendinizi bulursunuz. Keşke Kılıçdaroğlu ve partisi bu linç girişiminden sonra bütün linçlere karşı sesini yükseltebilse.



