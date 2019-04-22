Samanyolu Haber /Gündem / O saldırgan AKP'li çıktı! /22 Nisan 2019 11:09

O saldırgan AKP'li çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Sarıgün ancak bir gün sonra gözaltına alınabildi.

Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: Geri adım atmayacağım, şehit cenazelerine gideceğim

21 Nisan Pazar günü Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi olduğu ortaya çıktı. 

21 Nisan Pazar günü linç girişimi esnasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün bir gün sonra gözaltına alınabildi. Sarıgün, AKP'ye üye olduğunu parti sözcüsü açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, zanlının il disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. 

Çelik, Twitter'dan şunları kaydetti: "Sn. Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir."

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