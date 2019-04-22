Türkiye ile Suriye aynı masada

Türkiye'nin güneydeki iki komşusundan biri olan Suriye'de 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Beşar Esed'a karşı silahlı mücadele veren grupları destekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şam'da cuma namazı kılacağız." siyaseti tamamen iflas etti.

AKP hükümeti ile Esed rejimi arasında gizli müzakerelerin devam ettiğine dair iddialar şu ana kadar tekzip edilmezken Türkiye ile Suriye 20 Nisan Cumartesi günü aynı masa etrafında bir araya geldi.





SURİYE MECLİS BAŞKANI İLE TBMM BAŞKANI YAN YANA





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop (sağdan 2'nci), “Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi” için gittiği Bağdat’ta Suriyeli mevkidaşı Hamuda Sabbağ (sol başta) ile aynı toplantıya katıldı.





Zirvede Türkiye ve Suriye'nin haricinde Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Ürdün meclis başkanları da hazır bulundu.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, zirvenin, katılımcı tüm ülkeler arasındaki dostluğu ve muaveneti artırmasını, sorunların çözümünde müşterek bir tavır takınılmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirdi.





ANKARA'DA BAŞKA, BAĞDAT'TA BAŞKA





Türkiye'nin Suriye ile resmen muhatap aldığı bir toplantıya katılmadan birkaç gün evvel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Çatışma sonrası dönemde Suriye’de herhangi bir rol oynayacak meşruiyetten yoksun kalan Beşar Esed’in bir geleceği olmadığı görüşümüzü muhafaza ediyoruz.” sözlerini sarf etmişti.





Ancak TBMM Başkanı Şentop'un Irak'ın başşehri Bağdat'ta Suriyeli mevkidaşına sıcak mesajlar vermesi dikkatten kaçmadı.





NECATİ ÖZGEN: ÇOK OLUMLU, ARKASI GELMELİ





Aydınlık'a mülakat veren eski Harp Akademileri ve Asayiş Komutanı ve emekli orgeneral Necati Özgen, Türkiye ve Suriye meclis başkanlarının Bağdat’ta aynı masaya oturmalarının çok olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.





Özgen, "Arkasının gelmesi lazım. En kısa sürede milli savunma bakanları ve genelkurmay başkanları da aynı masada buluşmalı.” dedi.







