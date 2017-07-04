Yeni Asya Gazetesi'ne pasaport zulmü









Son olarak Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz’ün 13 Haziran’da yaptığı gri pasaport başvurusu “takdiren” reddedildi.





Yapılan haksızlıklara sosyal medya hesabından tepki gösteren Güleçyüz, şunları yazdı; “Hukuksuzlukta dünün CHP’sini dahi sollayan AKP’nin kuyruğuna takılanlar, Yeni Asya’nın adaletten yana duruşunu da hazmedemiyorlar. Yakışır!/ Keyfîliğin en son örneği: BYGEM’e 13 Haziran’da yaptığımız gri pasaport başvurusu “takdiren” reddedildi. Biat etmemenin bir bedeli daha.../ 2017 AKP Türkiye’si: Yandaş gazeteciler CB uçağıyla dünyayı turlarken, biat etmeyenlere pasaport bile verilmez. ADALET (!) ve k Partisi.../ Daha önce Faruk Çakır’a da pasaport verilmemiş, ayrıca 3 Yeni Asya mensubunun basın kartı yenilenmemiş ve bir yeni başvuru da reddedilmişti./ Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü “babalarının çiftliği” gibi kullananlara: Bugünler de geçer. Mahkeme kadıya mülk değildir.../ Kartı gasp edilen arkadaşımız Adem Alp’in Ocak ve Haziran’da yaptığı başvurulara verilen cevap: “Değerlendirme aşamasında.” Bir yıldır öyle!”