Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Asya Gazetesi'ne pasaport zulmü /04 Temmuz 2017 08:23

Yeni Asya Gazetesi'ne pasaport zulmü

Yeni Asya Gazetesine yönelik baskılar devam ediyor. Birçok çalışanının basın kartı yenilenmezken, yeni başvurularda aylardır bekletiliyor

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Son olarak Yeni Asya Gazetesi  Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz’ün 13 Haziran’da yaptığı gri pasaport başvurusu “takdiren” reddedildi.

Yapılan haksızlıklara sosyal medya hesabından tepki gösteren Güleçyüz, şunları yazdı; “Hukuksuzlukta dünün CHP’sini dahi sollayan AKP’nin kuyruğuna takılanlar, Yeni Asya’nın adaletten yana duruşunu da hazmedemiyorlar. Yakışır!/ Keyfîliğin en son örneği: BYGEM’e 13 Haziran’da yaptığımız gri pasaport başvurusu “takdiren” reddedildi. Biat etmemenin bir bedeli daha.../ 2017 AKP Türkiye’si: Yandaş gazeteciler CB uçağıyla dünyayı turlarken, biat etmeyenlere pasaport bile verilmez. ADALET (!) ve k Partisi.../ Daha önce Faruk Çakır’a da pasaport verilmemiş, ayrıca 3 Yeni Asya mensubunun basın kartı yenilenmemiş ve bir yeni başvuru da reddedilmişti./ Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü “babalarının çiftliği” gibi kullananlara: Bugünler de geçer. Mahkeme kadıya mülk değildir.../ Kartı gasp edilen arkadaşımız Adem Alp’in Ocak ve Haziran’da yaptığı başvurulara verilen cevap: “Değerlendirme aşamasında.” Bir yıldır öyle!”
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