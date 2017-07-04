Samanyolu Haber /Dünya / Biz artırdık Fransa Milletvekili sayısını azaltıyor... /04 Temmuz 2017 08:27

Biz artırdık Fransa Milletvekili sayısını azaltıyor...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, milletvekili sayısını üçte bir oranında azaltacağını ve devlet yönetiminde "radikal bir yeniden yapılanmaya" gideceğini söyledi.

Biz artırdık Fransa Milletvekili sayısını azaltıyor...

Macron, milletvekili sayısını azaltmanın daha etkin bir yönetim ortaya çıkartacağını ülkeyi "radikal şekilde farklı bir yola sokacağını" belirtti.
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde aldığı ezici galibiyetlerin ardından geniş bir yetkiye sahip olduğunu savunan Macron, teklif ettiği değişiklikler bir yıl içinde parlamentodan geçmezse, konuyu referanduma götüreceğini açıkladı.

Macron "geçmişte prosedürler, sonuçların, kurallar inisiyatiflerin ve kamu kesesinden beslenmek adaletin yerini aldı" diye konuştu.

Macron'ın teklifi, Ulusal Meclis üyelerinin 577'den 385'e, senato üyelerinin ise 348'den 232'ye indirilmesini öngörüyor.

Macron konuşmasında ayrıca;

Avrupa Birliği'nin son on yılda bürokrasinin büyümesiyle "yolunu kaybettiğini" ve bir çözümün "yeni lider kuşağı" olduğunu,
Daha nispi temsil için seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini, Fransa'daki olağanüstü hali, sonbahar aylarında kaldıracağını da söyledi
Versailles Sarayı'nda toplantı Macron, parlamentoyu Versailles Sarayı'nda toplayan ilk Fransız lider değil.

Daha önce Nicola Sarkozy de bunu yapmıştı, ancak bu nadiren başvurulan bir yöntem.

Aralarında solcu Jean Luc Melenchon'un partisinin de bulunduğu üç parti, toplantıyı boykot etti. Macron'un partisi Nisan 2016'da kurulmuş ancak daha sonra parlamento seçimlerinde 577 sandalyenin 350'sini kazanmayı başarmıştı. Bu arada polis, aşırı sağcı bir şüphelinin Macron'u bu ay yapılacak Bastille Günü yürüyüşünde öldürmeyi planlamakla suçlandığını bildirdi.
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