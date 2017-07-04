Samanyolu Haber /Dünya / Alman hükümetinden konsolosluk konuşması için uyarı /04 Temmuz 2017 08:20

Alman hükümetinden konsolosluk konuşması için uyarı

Alman hükümeti, G20 Zirvesi için Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temsilciliklerde bir konuşma yapma ihtimaline ilişkin bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Federal  hükümet, seçimlerden üç ay önce Almanya'da AB ülkeleri dışındaki ülkelerin hükümet temsilcilerine getirilen etkinlik yasağının G20 kapsamında Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihlal edilmemesi yönünde uyardı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

Sözcü Schäfer, bunun dışındaki her girişimin Alman hükümeti tarafından açıklanan kararı ihlal etmek anlamına geleceğini söyledi. Schäfer, bunun Erdoğan'ın bir başkonsoloslukta konuşma yapıp daha sonra video mesajı aracılığıyla bunu yayabileceği yönündeki "söylentiler" için de geçerli olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "diplomatik temsilcilik veya konsolosluk gibi egemenlik alanlarında Türklerle ciddi bir görüş ayrılığında olacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü G20 Zirvesi için Hamburg'a gelmesi bekleniyor. Alman hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirtmişti.
Türkiye Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın bir Türk başkonsolosluğunda etkinlik düzenlemek için Alman hükümetinin iznine ihtiyacı olmadığını söylemişti.
<< Önceki Haber Alman hükümetinden konsolosluk konuşması için uyarı Sonraki Haber >>

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:35