Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Asya CHP'li mi oldu? /09 Temmuz 2017 16:31

Yeni Asya CHP'li mi oldu?

Yeni Asya Gazetesi GYY Kazım Güleçyüz, son dönemde Adalet Yürüyüşüne verdiği destek nedeniyle eleştiri alan gazetenin tutumunu ve politikaya bakış açısını net biçimde ortaya koydu. "Gittikçe eski CHP’ye benzeyen AKP adaletten sapmasaydı bu adalet yürüyüşü olur ve böylesine destek bulur muydu?" diyerek kafası karışık olanlara cevap verdi.

SHABER3.COM

Yeni Asya CHP’li mi oldu?! [Kâzım GÜLEÇYÜZ]

Yeni Asya, medyadaki dili olma misyonunu taşıdığı Risale-i Nur’daki ölçüler çerçevesinde, çıktığı ilk günden bu yana, çok ağır bedellerini de ödeyerek adalet, hukuk ve hürriyet mücadelesi veren bir gazete.

Geride kalan yaklaşık yarım asır içinde bu mücadeleyi yakın zamanlara kadar hep zulmün yanında yer alan CHP’ye karşı da vermek mecburiyetinde kalmış.

47.5 senelik yayıncılık arşivimiz bunun çok sayıdaki örnekleriyle dolu.

CHP’nin özellikle yıkıcı ve tahripkâr bir muhalefet ve siyaset anlayışı ve üslûbu ile dine, dindarlara ve inanç değerlerine yönelttiği her saldırı Yeni Asya’nın sayfalarında hak ettiği cevabı almış.

Ancak Yeni Asya bunu yaparken, Üstadın Hilmi Uran’a yazdığı mektuptaki tavsiyeler ekseninde CHP’yi dinle ve milletin değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çağırmayı da ihmal etmemiş.

Şimdi gelinen noktada bu çağrıların önemli ölçüde yerine ulaştığı ve mâkes bulduğu bir tablo ile karşı karşıyayız.

Artık milletle ve değerleriyle inatlaşan değil, onlarla barışık ve uyumlu bir siyaset uygulamaya çalışan bir CHP var.

Defaatle belirttiğimiz gibi, bunun, siyasetin geneli açısından CHP’yi de aşan müsbet ve rahatlatıcı sonuçları olacak.

Kısır gündemler üzerinden yürütülen gerilim politikaları son bulacak; siyaset yapıcı bir hizmet yarışına dönüşecek.

CHP’nin bu anlamdaki olumlu değişimine işaret etmek, “CHP hep milletle kavgalı olmaya devam etsin ki, biz de iktidarımızı ilânihaye sürdürelim” hesabı yapanların çarpıttığı gibi, “Artık oylarımızı CHP’ye verelim” anlamına gelmez.

Hele Yeni Asya gibi siyasetteki tercihini öteden beri açık yüreklilikle DP-AP çizgisinden yana yapıp bu tavrını hiç değiştirmemiş olan bir gazeteye bu tarz yakıştırmaların yapılması, son dönemde iyice artan ard niyetli çarpıtmaların yeni bir örneği olmaktan öteye gitmez.

Adalet yürüyüşüne verilen desteğin CHP yandaşlığı olarak saptırılması da.

Gittikçe eski CHP’ye benzeyen AKP adaletten sapmasaydı bu adalet yürüyüşü olur ve böylesine destek bulur muydu?

Kazım Güleçyüz / YENİ ASYA
<< Önceki Haber Yeni Asya CHP'li mi oldu? Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Trump'ın eli yine havada kaldı

Trump'ın eli yine havada kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:12