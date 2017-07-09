Samanyolu Haber /Spor / Wayne Rooney 13 yıl sonra eski takımı Everton'a döndü /09 Temmuz 2017 16:27

Wayne Rooney 13 yıl sonra eski takımı Everton'a döndü

Manchester United tarihinin en golcü futbolcusu Wayne Rooney 13 yıl sonra eski takımı Everton'a döndü.

Wayne Rooney 13 yıl sonra eski takımı Everton'a döndü

Everton, 31 yaşındaki Rooney için Manchester United'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Rooney'nin alacağı ücret ise henüz açıklanmadı.

2004 yılında 27 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Manchester United'a transfer olan Rooney, 559 maçta 253 gol atmıştı.

Rooney, Manchester United forması ile İngiltere Premier Ligi'ni 5; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası'nı ise birer kez kazanmıştı.

Golcü futbolcu, Everton forması giydiği 2002-2004 yılları arasında oynadığı 77 maçta 17 kez fileleri havalandırmıştı.
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