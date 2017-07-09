Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor? /09 Temmuz 2017 16:47

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlar, beklentilerini BBC'ye anlattı.

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

.



<< Önceki Haber Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor? Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Venezuela'da sokaklar sakinleşmiyor

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor mu?

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

''Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz”

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

Sarıklıdan fetva: Cemaat'in mallarını tepe tepe kullanın

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

ODTÜ'de güvenlik görevlisi Baykal'ın oğluna kafa attı

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Aktrol paylaştı, sosyal medya dalga geçti

Trump'ın eli yine havada kaldı

Trump'ın eli yine havada kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:33