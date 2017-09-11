Yeni Akit Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı yakalandı

Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir Konak’ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cemil Karanfil’in Cumhuriyet Meydanı’nda çimlerin üzerinde yatarken şüpheli hareketleri üzerine güven timleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Karanfil’in üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, kayınpederi Kadir Demirel’i geçtiğimiz 29 Mayıs’ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil karanfil’in tanınmamak için sakal bıraktığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
29 Mayıs’ta Kadir Demirel, Başakşehir Yunus Emre Caddesi’ndeki kızı Esma Karanfil’in evinde damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, kayınpederini bıçakladı. Araya giren kızı Esma Karanfil’i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Demirel hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Demirel, Hasan Karakaya’nın vefat etmesinden sonra 14 Mart 2016’da Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmişti.