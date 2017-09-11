Samanyolu Haber /Gündem / The Guardian Bylock kumpasını çökerten uluslararası raporu yayınladı /11 Eylül 2017 19:31

The Guardian Bylock kumpasını çökerten uluslararası raporu yayınladı

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi Bylock hakkında geniş bir haber yayınladı. Haberde Bylock'la ilgili deneyimli iki hukukçu William Clegg ve Simon Baker’ın hazırladığı rapora yer verildi.

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Türkiye’de on binlerce kişi şifreli bir yazışma programı olan Bylock’u telefonlarına indirdikleri gerekçesiyle ya tutuklandı ya da işlerinden edildi. İngilitere’de yapılan hukuki bir çalışma, bu sürecein illegal olduğunu ortaya koydu. Deneyimli iki hukukçu William Clegg ve Simon Baker’ın yaptığı çalışma, Bylock üzerine MİT’in yazdığı raporu inceledi. Araştırma sonucunda Bylock sebebiyle yapılan tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı olduğu tespiti yapıldı. Tutuklama ve işten atmaların suç olduğu belirtildi.

The Guardian gazetesinde yayımlanan bir araştırmaya göre, yazılımın herkese açık olması ve her ülkeden insanın erişebilmesi, bu yazılımı telefona indirmenin suç olmadığının açık göstergesi.  Türk hükümetinin sözkonusu yazılımı sadece bir grubun kullandığı iddiası da asılsız.

Başka bir raporda adli bilişim uzmanı Thomas Moore, Bylock’a hem Apple Store hem de Playstore’da yakın zamana kadar erişilebildiğini, Nisan 2014-Nisan 2016 arasında dünyanın her yanında kullanıcılar tarafından 600.000 sefer indirildiğini açıkladı. Moore, bu yüzden yazılımın sadece bir grup veya kişilerle kısıtlı olduğunu iddia etmenin akıl dışı olduğunu ifade etti.

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