Samanyolu Haber /Gündem / Bir kriz bitiyor yenisi çıkıyor: Alman vatandaşı çift gözaltına alındı /11 Eylül 2017 19:13

Bir kriz bitiyor yenisi çıkıyor: Alman vatandaşı çift gözaltına alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı bir çiftin hafta sonunda İstanbul'da gözaltına alındığını söyledi. Türkiye'ye yönelik resmi seyahat uyarısı Berlin'in gündeminde şimdilik yok.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman Dışişleri Bakanlığı'na, hafta sonunda İstanbul'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı konusunda ciddi bilgiler ulaştığını belirtti.
Türk yetkililerin çiftin gözaltına alınması konusunda kendilerine resmi bir bilgi vermediğini söyleyen sözcü, iki kişiden birinin serbest bırakıldığını ancak kendisine yurtdışına çıkış yasağı konulduğunu belirtti.
Sözcü gazetecilerin, "Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında bulunacak mı?" şeklindeki sorusuna "Şu an böyle bir plan yok" yanıtını verdi. Sözcü vatandaşlar için çok büyük önem taşıyan Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat ve güvenlik uyarılarının siyasi amaçlar için kötüye kullanılmasının istenmediğini belirtti.
"Herkesin başına gelebilir"
Türkiye'ye gitmeyi planlayan her Alman vatandaşının ülkede olup bitenlerle ilgilenmek zorunda olduğunu vurgulayan Schäfer, Alman vatandaşlarını Türkiye'daki gözaltılar nedeniyle uyardı ve "Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen herkesin başına gelebilir. Bu üzücü bir gerçek" dedi.  
Ağustos ayı sonunda Türkiye kökenli Alman vatandaşı bir çift Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Söz konusu çiftin avukatı müvekkilerinden birinin serbest bırakıldığını açıklamıştı. Çiftin Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.
Türkiye vatandaşlarını uyarmıştı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü internet sitesinde yayınlanan "Almanya Federal Cumhuriyeti'ne İlişkin Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama ile Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmıştı.
Açıklamada "Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'nin AB üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurduğu" savunulurken, Almanya'da siyasi atmosferin "bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altında" bulunduğu ifade edildi.
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