Yemen'de kolera salgını büyüyor

İki yıldır iç savaşın sürdüğü en yoksul Arap ülkesi Yemen'de kolera salgınının hızla yayıldığı uyarısı yapıldı. Başkent Sana'da acil durum ilan edilirken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi bir hafta içinde ölüm ve hastalık vakalarının üçe katlandığı uyarısı yaptı.





Başkent Sana'da Şii Husilerin kontrolündeki kurumlardan pazar gecesi acil durum çağrısı yapıldı. Kolera salgınının hızla yayılması üzerine, "felaketi kontrol altında tutacak durumda olunmadığı" açıklaması yapılarak, acil durum ilan edildi. Sağlık Bakanlığı, kolera salgınına karşı uluslararası insani yardım yapılması çağrısı yaptı.





Uluslararası Kızılhaç Komitesi Yemen misyonu şefi Alexander Faite pazar günü Sana'da yaptığı açıklamada, kolera salgınını tehlikeli boyutlarda yayıldığına dikkat çekti. Faite, bir hafta içinde ölen ve hastalanan kişilerin sayısının üçe katlandığını söyledi.

Kızılhaç yetkilisi kolera nedeniyle 116 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 8 bin 600 kişinin de salgına yakalandığını açıkladı.

Bir yıldan kısa bir süre zarfında ikinci kez kolera salgını baş gösteren ülkedeki mevcut durum Birleşmiş Milletler tarafından en büyük insani felaketlerden biri olarak tanımlanıyor.





2015 yılından bu yana Şii Husi milislerin Sünni Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye karşı yürüttüğü iç savaşta yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Hadi yönetimini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun da hava saldırıları düzenlediği ülkede çok sayıda hastane ve sağlık birimi yıkıldı.

BM verilerine göre ülke genelinde 17 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor ve yaklaşık 19 milyon kişi acil gıda yardımlarına bağımlı yaşıyor. Açıklanan sayıların ülke nüfusunun üçte ikisi olduğu belirtiliyor.