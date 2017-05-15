Almanya çifte vatandaşları Türkiye konusunda uyardı

Alman dışişleri tarafından güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, Türkiye ve Almanya vatandaşlığına sahip kişilere, Türkiye’ye yapacakları seyahatte herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda konsolosluk desteği verilemeyebileceği kaydedildi.





Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle, darbeyle bağlantılı ya da ‘Gülen hareketi’yle ilişkisinden şüphelenilen kişilerin ülkeden çıkışının yasaklanabileceğine vurgu yapılan seyahat uyarısına göre, bu suçlamalara Türkiye vatandaşı olmayanlar da maruz kalabilir.





2017’nin ilk çeyreğinde çok sayıda Almanya vatandaşına herhangi bir neden belirtilmeksizin Türkiye’ye giriş izni verilmediği de kaydedilen uyarıda, bu kişilerin uzun gözaltı sürelerinin ardından Almanya’ya dönmek zorunda kaldıkları vurgulandı.