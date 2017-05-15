Samanyolu Haber /Gündem / O fotoğraftan saatler sonra Putin bakın ne dedi!. /15 Mayıs 2017 14:01

O fotoğraftan saatler sonra Putin bakın ne dedi!.

Rusya lideri Vladimir Putin, Pekin'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştükten saatler sonra Ankara'nın pek hoşuna gitmeyecek açıklamalarda bulundu. Putin, PKK bağlantılı YPG güçlerinin Suriye'de terörle mücadelede kilit önemde olduğunu savundu.

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Rusya lideri Putin’den Türkiye’yi kızdıracak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Suriyeli Kürtlerle irtibatı sürdüreceğini söyledi. Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Rus lider, Suriye Kürt güçlerinin (PKK bağlantılı PYD/ YPG) terörle mücadele kilit önemde olduğunu ifade etti.

Suriye’deki Kürtlere silah göndermediklerini söyleyen Putin, “Bu nedenle Ankara Yönetimi’nin endişelenmesi için hiçbir neden yok” dedi.

“Başka ülkelerin aksine Kürt gruplara silah göndermiyoruz. Onların da bizim göndereceğimiz silahlara özellikle gereksinimi yok. Zira silah alacak başka kaynakları var. Bu işi bir biçimde aktif hâle getirmenin gerekli olduğunu düşünmüyoruz” diyen Putin, şöyle devam etti:

“Bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Soçi’de bir araya geldiğimizde bu konudaki endişelerini anlattı.”

Putin’in bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Washington’da yapacağı görüşme için ABD’ye hareket ettiği sıralarda geldi.

SAATLER ÖNCE AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin’le dün de Pekin’de ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, “Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda gerçekleşen Soçi görüşmesinin devamı niteliğinde ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Başkan Trump geçen Salı günü terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerini ağır silahlarla donatma kararı aldı. Bu karar Ankara’nın yoğun tepkisiyle karşılaştı.

ERDOĞAN: STRATEJİK MÜTTEFİKSEK…

Pekin’de bulunan Türk gazetecilerle dün sohbet eden Erdoğan, Washington ziyareti öncesi konuya ilişkin son olarak şunları söyledi:

“Eğer stratejik müttefiksek ittifak içinde karar almamız lazım. İttifaka gölge düşecekse başımızın çaresine bakmamız lazım. Biz bu ittifakı Türkiye'nin aleyhine olacak yaklaşımlara boğduramayız. Bunu özellikle ifade etmem lazım… DEAŞ'a karşı bizim Türkiye'de mücadele vermediğimizi söylemek Türkiye'ye ihanettir. Obama Yönetimi’nin iftirasıdır. Bu dönemde Suriye ve Irak meselesini ne yazık ki Trump'ın kucağına bu şekilde bırakmıştır. Aşağıda Obama'nın ekipleri var. Ben diyorum ki burada ne YPG'ye ne PYD'ye ihtiyaç yok. Bunlar terör örgütüdür. DEAŞ ile mücadele için YPG ile işbirliğini şart telakki etmek, aslında koalisyonun ve ABD'nin itibarını yok etmektir. Bu mücadeleyi bizler, NATO'da birlikte olduğumuz güçlerle, bu bölgedeki diğer ülkelerle, Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, Lübnan, Ürdün hep beraber yapabiliriz. Bu terör örgütüne ihtiyacımız yok.”

Putin bugün yaptığı toplantıda Türkiye dahil 150’yi aşkın ülkeyi etkileyen siber saldırıya ilişkin de konuştu. Reuters’ın haberine göre; Putin, “istihbarat servisleri tarafından yaratılan kötü amaçlı yazılımların üreticilerini vuracağını” ifade etti.
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