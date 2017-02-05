Samanyolu Haber /Gündem / Yeliz takma isimli vekilden yeni tweet /05 Şubat 2017 11:01

Yeliz takma isimli vekilden yeni tweet

"Yeliz" takma isimli AKP milletvekili, "Bir kere hayır dedim evde kaldım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

SHABER3.COM

AKP'liler referandumda "evet" çıkması için tuhaf propaganda biçimleri türetmeye devam ediyor.

"Yeliz" takma isimli Twitter hesabı olduğu ortaya çıkan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bu sefer erkek Twitter hesabından "Bir kere hayır dedim evde kaldım" bidaha asla..! Bundan sonra EVET... böylesi de var..!" şeklinde bir paylaşımda bulundu. (Yazım hataları kişiye ait)

Çamlı'nın bu tweeti sosyal medyada konu olurken, yaptığı paylaşımda başka bir kullanıcının tweetini aktarmak istediği tahmin ediliyor.


<< Önceki Haber Yeliz takma isimli vekilden yeni tweet Sonraki Haber >>

'Hayır'a silahlı gözdağı

'Hayır'a silahlı gözdağı

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:16