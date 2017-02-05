Yeliz takma isimli vekilden yeni tweet

AKP'liler referandumda "evet" çıkması için tuhaf propaganda biçimleri türetmeye devam ediyor.





"Yeliz" takma isimli Twitter hesabı olduğu ortaya çıkan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bu sefer erkek Twitter hesabından "Bir kere hayır dedim evde kaldım" bidaha asla..! Bundan sonra EVET... böylesi de var..!" şeklinde bir paylaşımda bulundu. (Yazım hataları kişiye ait)





Çamlı'nın bu tweeti sosyal medyada konu olurken, yaptığı paylaşımda başka bir kullanıcının tweetini aktarmak istediği tahmin ediliyor.







