Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'da sabaha karşı deprem oldu /05 Şubat 2017 10:54

Elazığ'da sabaha karşı deprem oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM


Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 05:35'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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