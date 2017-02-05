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Elazığ'da sabaha karşı deprem oldu
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Elazığ'da sabaha karşı deprem oldu
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05 Şubat 2017 10:54
Elazığ'da sabaha karşı deprem oldu
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 05:35'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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