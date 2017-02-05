Henry Barkey'e göre filmin koptuğu yer

Lehigh Üniversitesi'nden, Türkiye uzmanı Henri Barkey, "Ordu ile ilişiği kesilen yüzden fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46'sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika'ya yakın ve NATO'ya inanan komutanlardı" dedi



Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre, aynı zamanda eski CIA Danışmanı olan Henri Barkey, Washington'daki Partilerüstü Politika Merkezi'nde Türkiye, Rusya ve Suriye konulu bir panele katıldı. "Suriye'de Türkiye ve Rusya ortak mı düşman mı?" başlıklı panelde bölgeye ilişkin gelişmeler değerlendirildi.





Woodrow Wilson Merkezi Ortadoğu Program Direktörü Henri Barkey Türkiye ve Amerika ilişkilerine ilişkin Suriye özelinde bazı tespitlerde bulundu. Barkey, Suriye'de Türkiye'nin önceliğinin artık Beşar Esad'ın gitmesi olmadığını Türkiye'nin YPG'nin zayıflatılması konusuna odaklandığına dikkat çekti.





'TÜRKİYE İLE NATO ARASINDAKİ ASIL SORUN…'





YPG konusunda Amerika ile Türkiye'nin ters düştüğünü, bu sebeple Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaştığını öne süren Barkey, "Türkiye'nin şu aşamada NATO'dan ayrılmasını mümkün görmüyorum" dedi. Barkey, Türkiye ile NATO arasında Suriye'deki operasyonlar yüzünden gerginlik olduğunu ama kendisine göre asıl sorunun bu olmadığını söyledi.





Barkey'e göre Türkiye ile NATO arasındaki asıl sorun; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100'den fazla generalin Türk ordusundan atılması.





'NATO'CU KOMUTANLARDI…'





Barkey "Ordu ile ilişiği kesilen 100'den fazla amiral ve general var ve bu yönetim kadrosunun yüzde 46'sına denk geliyor. Atılan bu kişiler Amerika'ya yakın ve NATO'ya inanan komutanlardı. Ancak yerlerine gelenlerin daha milliyetçi bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu Türkiye ile NATO ilişkileri açısından tehlikeli bir durum," şeklinde konuştu.