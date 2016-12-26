AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığına bakın

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin “Bursa’da su çeşmeden içilir” kampanyasına karşılık belediye binasına arıtma sistemi kurdurduğu ortaya çıktı.





Bursa’da geçen yıl “içme suyuna lağım suları karışıyor” iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.





Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe ise, kamuoyunda su konusunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek “Barajdan gelen su arıtma tesislerinde fiziksel ve kimyasal arıtma işlemlerinin ardından en sağlıklı şekilde şebekeye veriliyor. Baraj havzasından gelen suyun ilk önce Japon balıkları test ediyor. Bursa olarak en iyi korunan baraj havzalarına sahibiz” sözleriyle çeşmeden akan suyun sağlıklı olduğunu savunmuştu.





AKP’li Başkan Recep Altepe, “Bursa’da su çeşmeden içilir” kampanyası da başlatmış, kampanya ile ilgili TV-gazete, dergi ve billboardlarda reklamlar yayımlanmıştı.





İşte o reklamlardan örnek:

















Tüm gelişmeler karşılık AKP’li belediyenin kendi binasında çeşme sularının arıtılarak kullanıldığı ortaya çıktı. olaybursa.com'un Genel yayın yönetmeni Aydın Güneş'in haberinde, olay şöyle anlatıldı:





“Geçtiğimiz gün ziyaretimize gelen MHP Bursa büyükşehir meclis Üyesi Ercan Özel konuyu açınca ilk tepkim ‘yok artık’ oldu! Çünkü Özel’in ifadesine göre geçtiğimiz yıl faaliyete giren Bursa Büyükşehir Belediye binasının çeşmelerinden akan suyun temizlenmesi için binaya arıtma tesisatı kurulmuştu!





Tabi hemen araştırmaya koyulduk. Gerçekten de Bursa Büyükşehir Belediye Binasına ‘Temiz su’ için artıma sistemi kurulmuş! Hatta kurulumu yapan firmanın internet sitesinin ‘Temiz Su Projeleri’ bölümünde yapılan arıtmanın detayları da harfi harfine yazıyor!





Gördünüz mü? Her fırsatta Bursa’dan su çeşmeden içilir diyen Başkan Altepe, Büyükşehir binasına arıtma sistemi kurdurtmuş!





Şimdi Başkanın, ‘Bursa’da su çeşmeden içilir’ kampanyasına kaç para harcadığını bir tarafa bırakarak soruyorum; Bursa’da su çeşmeden içilir mi içilmez mi?”





İşte o şirketin internet sitesindeki ekran görüntüsü:

















ÇERNOBİL FACİASI SONRASI ÇAY İÇMİŞTİ





ANAP’ın kurucularından eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Çernobil faciası (1986) sonrası çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içerek poz vermişti.