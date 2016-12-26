Rusya: Halep'te toplu mezarlar bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Halep’te silahlı grupların terk ettiği bölgelerde toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu.







Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, mezarlarda işkence görmüş sivillerin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Konaşenkov, “Vahşice işkenceye ve şiddete maruz kalmış onlarca Suriyelinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıkarıldı. Bazı cesetler parçalanmış durumda ve sivillerin birçoğu başlarından vurularak öldürülmüş. Görünen o ki, bu daha başlangıç” dedi.





Sözcü, bu bulguların ‘en ağır savaş suçları olarak titizlikle kayıt altına alındığını’ söyleyerek, “Sözde muhaliflerin Londra ve Paris’teki Avrupalı destekçilerinin, muhaliflerin gerçekte kimler olduğunun farkına varmaları için kamuoyu bu bulgular hakkında azami surette bilgilendirilecek” diye konuştu. (Sputnik Türkiye)



