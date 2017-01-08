Samanyolu Haber /Gündem / Sadece bir gün dayanabildi /08 Ocak 2017 12:33

Sadece bir gün dayanabildi

Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'da cep telefonu numarasını verince olanlar oldu

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

CHP milletvekili Mahmut Tanal, hem TBMM'deki çalışma ofisinin, hem de cep telefonunun numarasını Twitter'dan yayınladı. İhtiyacı olan kişinin kendisini aramasını isteyen Mahmut Tanal Aktrol dediği kişilerden gelen telefonlardaki küfürlere ise sadece bir gün dayanabildi. 
Tanal dün Twitter adresinden şu mesajı yayınladı:


Bir gün boyunca gelen tehdit ve hakaret telefonlarından bıkan Tanal bugün de ikinci bir mesaj yayınlayarak tanımadığı kişilerden gelen telefonları açmadığını belirterek özür diledi.


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