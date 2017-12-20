Taşerona köprüden geçinceye kadar kadro!

Kamuda 900 bin civarında taşeron işçiye kadro vereceğini ilan eden hükûmet kalıcı bir düzenleme yerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlayarak mevzuyu çözmeye çalışacak.







Tam bir göz boyama teşebbüsü...





Gece yarısı Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) mensup iki milletvekilinin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirmekte mahir bir iktidarın taşeron işçilere gelince KHK ile iktifa etmesi akıllara farklı suâller getiriyor.





Kanunun 1 Ocak 2018’e yetiştirme telaşı ile bu tavır izah edilemez.





BOKSÖR VEKİLLER NE GÜNE DURUYOR!





AKP’nin istediği vakit nice kanununu ışık süratinde geçirebildiğine TBMM Genel Kurul salonundaki ceylan derisinden mamul sandalyeler bile şahitlik eder.





Muhyettin Aksak, Oktay Saral ve Metin Gündoğdu gibi dünya boks şampiyonasına iştirak edecek kadar iddialı mebuslarıyla kanunlara direnen muhalefeti AKP’nin ne hale getirdiğini yine en iye AKP’liler biliyor.





Muhalefet seve seve desteklemezse AKP’nin çok hazzettiği ceberrut tarafı çıkar meydana.





Kendilerine söz hakkı verilirse onların damdan düşürdüğü muhalif mebuslar da anlatabilir ışık süratinde çıkan kanunları...





MİLYONLUK KAHRAMAN





Taşeron işçinin endişelerini tamamen bertaraf etmek için TBMM’nin tarihinde harcama rekorları kıran reisine de müracaat edilebilir.





5 milyon liralık Mercedes ile züğürtlerin çenesini yoran TBMM Başkanı İsmail Kahraman makam saltanatının son halkasına 1 milyon liralık halıyı da ilave ettiğine göre milletin cebinden çıkan o kadar paranın hatırına mevzuya sahip çıkar herhalde.





Bizzat Genel Kurul’u idare etmesi jest bile sayılmaz!





SİMİT-ÇAY HESABI





1990’lı senelerin başında simit-çay hesabı yapan ve halihazırda AKP lideri ve Reis-i Cumhurluk makamlarını tek koltuğa sığdırmayı başarmış Recep Tayyip Erdoğan’ın herkesten evvel böyle bir tartışmaya asla müsaade etmemesi beklenirdi.





Kaç seçim geçti taşeron işçilere kadro taahhüdünü yerine getirmedi.





Aileleri ile beraber 5 milyondan fazla kimsede ‘eksiği fazlasıyla kanun bu defa çıkacak’ beklentisi bizzat Erdoğan’ın beyanları ile teşekkül etti.





‘Kanun olmadı, KHK verelim’ tavrı taşeron işçilerin mağduriyetini gidermeyecek.





NOBELLİK BİR SUÂL





Zaten bütçe için yana yakıla para arayan hükûmetin 900 bin kişiyi kadroya nasıl alacağı Nobel İktisat Ödülü’nü kazandıracak kadara çetin bir suâldi.





Kamuda işçi sayısı 300 binden 1 milyon 200 bine çıkınca maaşları kimin ödeyeceği de hayli ehemmiyet kazanıyor.





O sis ve duman yetmezmiş gibi her an bir mahkemede iptal edilebilecek muvakkat bir paket, nam-ı diğer KHK ‘çare’ gibi takdim ediliyor.





120 binden fazla memurun katili KHK’nın 900 bin taşeron için oksijen çadırı olacağına ihtimal veremiyorum.





Kirlenmiş bir tabakla başkasına yemek ikram edilmemeli.





ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI





Müspet menfi herşey o kadar alt üst oldu ki! O kadar söz verdiler. 2018’de baskın erken seçim yapacaklarsa taşeron işçiler ve aileleri oy deposu için biçilmiş kaftan.





Esasında işin matematiğinin zerre kadar ehemmiyeti yok. Hepsi teferruat oy ütme bahsinde...





Ekmeğin 50 gram küçülmesini ‘hükûmet bizi şişmanlık derdinden kurtardı’ diyerek alkışlayan seçmenlerin mevcudiyeti taşeronlara kadro veriliyormuş gibi yapılmasını da mazur gösterecektir.





Mazur hafif kaldı. İktidarı da Erdoğan’ı da muzaffer gösterecek kadar parlak bir icraat olarak yazılıp çizilecektir bu taktik.





O arada seçim yapılır ve hepsi unutulur gider. Bugüne dek neleri unutmadı ki o seçmen?





BU DA BİZE DERS OLSUN





Köprüden geçildiğinde lalettayin hazırlanmış taşeron KHK’sının sebebiyet verdiği hayal kırıklıklarına mukabil damdan düşenler, “Bu da bize ders olsun!” bile diyemeyecek.





Zira iktidar sahipleri ‘hürriyet ve demokrasi’ dediyse o kadar uzun boylu değil.





Herkes haddini bilecek...





Bir memleket namına tam bir asır sonra İttihad ve Terakki’nin mukallitlerine muhatap olmaktan daha beter ne olabilirdi ki!





AKP taşeron işçiye kamudaki sendikalı işçilerle aynı hakları haiz kalıcı kadroda hakikaten samimi ise CHP’nin verdiği açık desteği geri çevirmez ve kanunu TBMM’den geçirir.





Aynı işi yaptığı halde kadrolu işçinin üçte biri kadar maaş alamayan insanların mağduriyetini giderecek bir kanuna CHP gibi MHP ve HDP de ‘evet’ oyu verecektir.





OHAL ve KHK kolaycılığı iktidarda bağımlılık yapınca bütün bunların hiç mânâsı kalmıyor tabiî...





TARIK ZİYA

