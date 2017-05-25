Nuh'un Ankara Arabası'nı bekliyoruz Rifat Bey!

Ne yerli arabaymış yahu! 10 senedir konuşa konuşa bitiremediler bu faslı.







Sadece konuşuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Başbakandı yerli arabamız olacaktı. Reis-i cumhur seçilince belki olur diye ümit edenler oldu, nafile.





Erdoğan'ın gittiği her yerde 'Yok mu bir babayiğit!' perdesinden konuşması bile işe yaramadı. Defaatle MÜSİAD'da, nadiren TÜSİAD'da ne diller döktü.





En son komedi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) sahnelendi. Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda aynı nakaratı tekrar ederken karşısında ön sırada oturan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu durumdan vazife çıkardı. Ayağa kalktı, bir iki adım öne çıktı ve, "Biz bunu yaparız." dedi. Nihayet o baba yiğit bulundu! Manşetler coştu.





Yeter ki Erdoğan yanlarında olsun. Arabanın sözü mü olurmuş! Rifat beyin elinin kiriymiş lazım gelen para.





Sadece patent ve marka hakları için harcanacak 2,5 milyar dolar nedir ki!





Olup bitene 'garabet' ibaresi bile hafif kalır. Rifat bey, TOBB Başkanlığı unvanı ile sanayici namına Reis-i Cumhur'un huzuruna çıkıp taahhütte bulunma muvaffakatnamesi almış anlaşılan.





Yerli arabanın nasıl imal edileceği belli. Sermaye, ARGE ve alın terini ihtiva eden sanayi ikliminde değilseniz ağzınızla kuş tutsanız araba imal edemezsiniz. Almanya, Japonya ve Güney Kore nasıl yaptı ise öyle yapacaksınız ki arabanızı satın alsınlar.





Yoksa taklitle, kuru sözle imal etseniz de o arabaya itimat edip kimse binmez.





ARMADA AVM'YE BENZEMEZ Kİ O İŞ





Rifat bey, Melih Gökçek'in belediye başkanlığını fırsata dönüştürüp arsayı ucuza kapatmayla, hele hele Armada Alışveriş Merkezi inşa etmekle otomotiv endüstrisini birbirine karıştırıyor.





Sanayici tefecinin elinde rehin.





Organize Sanayi bölgelerinde arsalar yarı fiyatına tefecinin, simsarın eline geçiyor.





Fabrikalar kapanıyor. Sanayi tesislerinin yerine AVM ve rezidanslar dikiliyor.





Türkiye'nin ihracatında yüksek teknoloji icap ettiren mamüllerin payı yüzde 2'nin altında.





Samanı bile ithal ediyoruz.





Yerli araba yapacakmışız! Yapın efendiler. Niye bekliyorsunuz. Bilim ve Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın İsveç'ten TIR'a yükleyip getirdiği ve SAAB'ın imalatını durdurduğu modeli fıstık yeşiline boyayın gitsin! Seçimden evvel bu kargoya 60 milyon Euro ödendiğini unutmadık.





Yerli arabayı yapacaksanız yapın. Aksi takdirde bu mevzuu ısıtıp ısıtıp önümüze getirmenizden bıktık, usandık.





Rifat bey çıktı o kadar coştu. Artık aziz milletimizi Nuh'un Ankara Arabası'ndan (Rifat Hisarcıklıoğlu'nun makarna markası Nuh'un Ankara Makarnası) daha fazla mahrum etmez herhalde.





Armada'nın kaptanına bu baba yiğitlik çok yakışacaktır.





TARIK ZİYA

