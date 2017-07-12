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Köprü, tünel ve otoyollar için milletin cebinden 5 kuruş çıkmadı mı?

Tarık Ziya

Tarık Ziya

12 Tem 2017 14:29
    • -Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri ateş pahası olunca taahhüt edilen günlük taşıt sayısına ulaşılamıyor. 

    -Avrasya Tüneli’nden ilk 5 ayda günlük 34 bin taşıt geçti. Oysa Hazine’nin verdiği garanti günlük 68 bin adetti. Hazine her gün tünelden geçmeyen 34 bin araba için işletmeci firmaya 510 bin lira ödüyor. 

    -Osman Gazi Köprüsü için de tablo farklı değil. Günlük 40 bin araç geçiş garantisine mukabil 14 bin civarında geçiş oldu. Bu yüzden her gün 3 milyon 402 bin lira Hazine’den işletmeci firmaya aktarılıyor. 

    -Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 16 milyon 200 bin taşıt geçmeliydi. Oysa geçen taşıt sayısı 4 milyon 600 binde kaldı. Hedefteki sapmanın Hazine’ye dört aylık maliyeti 140 milyon 376 bin TL oldu.

    -Hazine her sene üç işletmeciye en az 700 milyon dolar ilave ödeme yapacak. Zarar işletme müddeti bittiğinde 20 milyar doları bulacak.

    O HALDE VATANDAŞ SORUYOR;

    -Fatih ve Boğaziçi köprülerinden otomobilin geçiş ücretinin zamlı hali bile 7 TL iken yeni köprülerde ve Avrasya Tüneli’nde bunun 10 katına varan ücretler alınmasında bir gariplik yok mu?

    -Üç projenin toplam maliyetinin üç katından fazla zarara kimler için katlanıyoruz?

    -Madem Hazine bu kadar afaki ödemeler yapacaktı işletme niye özel firmalara verildi?

    -Tarifeler, ihaleyi alan firmaların kasasının doldurmak için mi yüksek tutuldu? 

    -Malın sahibi iken Hazine’nin kiracı durumuna düşürülmesinin makul bir izahı olabilir mi?

    Tarık Ziya
    [email protected]
    12 Tem 2017 14:29
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