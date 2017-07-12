Köprü, tünel ve otoyollar için milletin cebinden 5 kuruş çıkmadı mı?

-Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri ateş pahası olunca taahhüt edilen günlük taşıt sayısına ulaşılamıyor.







-Avrasya Tüneli’nden ilk 5 ayda günlük 34 bin taşıt geçti. Oysa Hazine’nin verdiği garanti günlük 68 bin adetti. Hazine her gün tünelden geçmeyen 34 bin araba için işletmeci firmaya 510 bin lira ödüyor.





-Osman Gazi Köprüsü için de tablo farklı değil. Günlük 40 bin araç geçiş garantisine mukabil 14 bin civarında geçiş oldu. Bu yüzden her gün 3 milyon 402 bin lira Hazine’den işletmeci firmaya aktarılıyor.





-Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 16 milyon 200 bin taşıt geçmeliydi. Oysa geçen taşıt sayısı 4 milyon 600 binde kaldı. Hedefteki sapmanın Hazine’ye dört aylık maliyeti 140 milyon 376 bin TL oldu.





-Hazine her sene üç işletmeciye en az 700 milyon dolar ilave ödeme yapacak. Zarar işletme müddeti bittiğinde 20 milyar doları bulacak.





O HALDE VATANDAŞ SORUYOR;





-Fatih ve Boğaziçi köprülerinden otomobilin geçiş ücretinin zamlı hali bile 7 TL iken yeni köprülerde ve Avrasya Tüneli’nde bunun 10 katına varan ücretler alınmasında bir gariplik yok mu?





-Üç projenin toplam maliyetinin üç katından fazla zarara kimler için katlanıyoruz?





-Madem Hazine bu kadar afaki ödemeler yapacaktı işletme niye özel firmalara verildi?





-Tarifeler, ihaleyi alan firmaların kasasının doldurmak için mi yüksek tutuldu?





-Malın sahibi iken Hazine’nin kiracı durumuna düşürülmesinin makul bir izahı olabilir mi?





Tarık Ziya