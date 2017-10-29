Erdoğan maaşını ATM’den çekseydi...

Devletten kimin, ne kadar maaş zammı alacağı belli oldu. Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan 1 Ocak 2018’den itibaren 39 bin 71 lira maaş alacak. Hal-i hazırda maaşı 35 bin 295 lira.







Erdoğan’ın selefleri Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer ise 23 bin 600 lira emekli aylığı alacak. Zam oranı yüzde 10,7. Emekli başbakan ve milletvekillerinin maaşları da aynı oranda artırılıyor. Emekli milletvekili maaşı 10 bin 620 lirayı çıkacak.





Milletin vekaleti ile o koltuklarda oturanların maaşları yüzde 10,7 arttığına göre vatandaş da aynı zamları almıştır herhalde. Mamafih öyle değil.





ERDOĞAN’A 3 BİN 776 TL, MEMURA 323 TL





Memurlar ve memur emeklileri ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3,5 olmak üzere toplamda yüzde 7,6 zam alacak. Haddi zatında maaş zammı yüzde 10,7 olsa bile maaşlar arasındaki uçurum sebebiyle memur ve emeklinini eline geçecek para kırmızı plakadan inmeyen zevatın aldığı zam tutarının yanına bile yanaşamaz!





Adil düzen iktidarda ne de olsa!





Erdoğan’ın eline geçecek maaş 3 bin 776 lira artarken memur ve memur emeklisinin maaşı 323 lira artacak. Üstelik bu tutar Ocak’tan itibaren geçerli değil. Artış ilk 6 ay 185 lira, ikinci altı ay 138 lira olarak maaşa aksedecek. Erdoğan’ın maaş zammı emekli maaşının toplamını ikiye katlıyor.





Bin 400 lira ile geçimini idame ettirmeye çalışan 6 milyon asgarî ücretlinin zammı henüz belli değil. ‘Bütçede kaynak yok vs.’ bahanesiyle memur ve emeklilerde olduğu gibi kuvvetle muhtemel onlar da yüzde 7-8 civarında bir zamma reva görülecek.





REİS-İ CUMHUR, ATM KUYRUĞUNDA! NASIL FİKİR!

Zenginin malı fakirin ağzını yorarmış. Ondan mütevellit ben de Erdoğan’ın maaşı üzerinden zihnimi kurcalayan bir hususa cevap bulmaya çalıştım. O hususu sizinle paylaşmayı murad ettim...





Gündem sıkıntısı çeken Erdoğan halkın içine karışıp maaşını otomatik para çekme makinesinden (ATM) almaya karar verirse ne olacak? Ufukta yine seçimler var. Belediye, Türkiye Büyük Millet Meclisi, en mühimi de başkanlık seçimlerine şunu şurasında ne kaldı?





ATM önünde bir Erdoğan fotoğrafı kaç mitinge bedel tesir uyandırabilir. Halk böyle kareleri sever. Sezer’in market kasasında kuyruğa girmesi Çankaya Köşkü’nde geçirdiği 7 seneden geriye kalan en berrak kare olarak hatırlanır hâlâ.





ZARRAB DAVASINI BİLE UNUTTURABİLİR





Böyle bir hamleyi halkla ilişkiler ve iletişim stratejisi açısından tartışmak zaman israfıdır. Dolayısıyla doların alıp başını gittiği, Zarrab’ın uykuları kaçırdığı, ABD’nin vize yasağı koyduğu şu günlerde ‘Reis-i Cumhur ATM kuyruğunda’ manşetleri ilaç gibi gelebilir.





Bir an için tahayyül edelim... Müşavirler böyle bir tavsiyede bulunur ve Erdoğan maaşını çekmek için Saray’a en yakın Ziraat Bankası ATM’sinin önüne gelir. MİT’ten ‘temiz’ raporu alınmış yirmi-otuz emekli de daha evvel aynı ATM önünde sıraya girmiştir.





Saray’a akredite gazeteciler, fotoğraf muhabirleri ile kameramanlar malum adreste dünden hazırdır.





Erdoğan sıra kendisine gelene dek diğer emeklilerle havadan sudan meseleleri konuşur. Sırası geldiğinde banka kartını hazneye yerleştirir, kimselere göstermeden şifresini girer ve ana ekrandaki talimatları birebir tatbik eder.





GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 1.500 LİRA





Maaş tutarını yazar ve giriş düğmesine bastığında ekranda ne yazacak? ‘Günlük para çekme limiti 1.500 TL’dir, lütfen tutarı yeniden girin’ ibaresi ekranda görünecek. O dakikadan itibaren işler sarpa sarabilir. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın bile gelse o ATM bir lira fazla ödeme yapmayacaktır.





Hal böyle iken Erdoğan o gün maaşının 1.500 lirasını çekebildi. Kaldı 37 bin 571 lira. Saray müşavirleri bu ihtimali dikkate almalı ve bir gece ansızın iptal edilen TEOG ayarında bir suâle cevap vermeden parlak PR adımını atmamalı. Aksi takdirde Erdoğan’ın öfkesini celb edebilirler.





Onlar namına ben suali yazıp cevaplayayım da memleketi bir de Erdoğan’ın maaşını ATM’den nasıl çekebileceği gibi malayani işlerle meşgul etmesinler.





–ATM’den günlük para çekme limiti 1.500 TL’dir. Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan her gün 23.50’de ATM önüne geldiğine ve saat 00.15’te ATM’den ayrıldığına göre 37 bin 571 lira kaç seferde çekilmiş olacaktır?





a)5 b)7 c)9 d)12,5 e)14





CEVAP: 12,5





Cevaptaki ‘buçuk/0,5’ Maliye Bakanı Naci Ağbal gibi cebiri zayıf müşavirlerin kafasını karıştırdıysa onun da kolayı var. Erdoğan hesapta kalan bakiyeyi müteakip ayın maaşında çekebilir.





KHK: PARA ÇEKME LİMİTİNDE REİS-İ CUMHUR MAAŞI ESAS ALINACAK





Yeni Türkiye’de kestirme bir yol her daim var. Saray 20 Temmuz 2016’dan beri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mekanizmasını artık istisna olmaktan çıkardığına göre yarından tezi yok ‘Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde banka ATM’lerinde günlük para çekme limitlerine’ dair KHK hazırlansın.





Resmî Gazete’de yayımlanan KHK’da ‘ATM’lerde tatbik olunacak günlük para çekme limitinde bundan böyle Reis-i Cumhur’un maaşı esas alınacaktır’ denilsin. Bu sayede Erdoğan ATM önünde her ay 12-13 defa kuyruğa girmek mecburiyetinde kalmaz.





‘Düz bir emekli, aynı ATM’den maaşını kaç seferde çekebilir?’ diyerek moralinizi daha fazla bozmayacağım...



