



"Allah, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır"

(K.Kerim/Yunus/100)

Evet evet iki yüzlü dindarlık, imanı gösteriye dönüştüren zihniyet gırtlağını patlatırcasına bunu haykırıyor son günlerde: Cemaatlere Dokunma!

Aslında cemaatten kasıtları tarikat. Yoksa hemen hepsi biliyor ki, aslında bu ülkede dokunulacak tek bir cemaat var. Dokunulmalı çünkü hepsinin ortak düşmanı. “Tarikatlara dokunma” diyemedikleri için kelime oyunu yapıyorlar akıllarınca. Hepsi cemaat düşmanı…

Nasılsa bu millet koyun, cemaat ile tarikatın farkını nerden bilecek.

Hani daha daraltarak söyleyelim.

Menzil tarikatının şeyhinin torunu, Game Of The Thrones’takine benzer bir tahtta fotoğraflarıyla meşhur oldu ya.

Birileri bunlar merkebin kulağına su kaçırdı filan diye “dostlar gözaltında görsün”e çıktılar.

Yoksa kimsenin kimseye dokunacağı yok.

Suç işlenmeden dokunulabilmek için iktidara ve siyasal İslamcılara karşı olman, onların senden nefret etmesi yeterli bir sebeptir. Ayrıca suç işlemeniz önemli değildir. Buna gerek de yoktur.

Suç işleseler bile kimse dokunmasın istiyorlar ki, hâlihazırdaki uygulamalar öyledir. İŞİDçiler bombalarıyla yakalanıp serbest bırakırlar sonra onlarca insanı katledince “yanlışlıkla salınmışlar” der birileri ve kimse utanmaz, mahcup olmaz, istifa etmez bu rezillikten sonra.

Radikal terörist diye gözaltına alınan insan, içerde yanında taşıdığı bıçakla polis öldürür, kimsenin gıkı çıkmaz. Bu ülke için canını dişine takan eğitim neferinin elindeki kalemi silah olarak kayıtlara geçenler, emniyete götürürken üzerini aramazlar teröristin.

Çünkü bu ülkede dokunulacaklar bellidir. Muhalifsen, cemaattensen, Kürt isen, solcu isen, siyasal İslamcı değilsen sana dokunmak meşru ve zaruridir. Değilsen ister elinde satırla heykel parçala, ister Ankara’nın göbeğini mezbaha çevir önemli değil. Hatta sana devlet yardım eder, el koyduğu binaları verir, kendi yurtlarını kapatır çocukları senin kucağına iter. Her türlü rezilliğini, ahlaksızlığını da “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek örter.

Dolayasıyla hedefteki cemaat bellidir. Menzil tarikatına kimse dokunmasın diye göz dağı vermek için bağırmaktadırlar.

Elbette yine cuntacıların, Ergenekon ve Siyasal dincilerin tek hedefi Gülen Cemaati.

CHP’liler, ulusalcılar filan heyecan yapmasın.

İnanmayan Ergenekoncu medyaya baksın, ne bileyim Oda TV Merdan, Soner filan…

Biliyorlar bir nane olmayacağını.

Bu iktidar İŞİD’i bile salıyor, Menzilcilere niye ilişsin.

Hele ki devleti teslim ettikten sonra.

Kalkıp ne diyecekler, “kandırıldık mı?”

Ağzı muzahrafat çukuru olan adam bayram günü höykürdü ya; ‘bizim düşmanımız Cemaat’tir diye..

Reisleri camii kapısında üstelik bayram namazında nefretini kusalı daha kaç gün oldu ki, böyle cemaatime dokunma heştegi filan açıyorlar..

Kesinlikle katılıyorum bu kampanyaya. Kimse cemaatlere tarikatlara ilişmesin. Hele ki Menzilcilere.

Topbaş’a filan da (Artık hangi tarikatındır bilmem) Ahmet TAŞgetiren beyefendiyi kızdıracak şeyler de yapmayın. Yoksa o da üzülür…

Dokunmayın da millet cemaat arasındaki farkı görsün..

Yok edilen ülkenin umudu eğitim kadrosunun kıymetini anlasın.

Dokunmayın tarikat ve cemaatlere de her yer Ensar olsun, her Kur’an kursundan taciz tecavüz fırlasın, bunlar hızla üstünü örtsün, ailelere rüşvet versin.

Dokunmayın cemaatlere organik hoşaf mucitleri çoğalsın, dünya düz diyenler gençlik kulübü başkanlığı yapsın, hatta TÜBİTAK’ın başına geçsin.

Dokunmayın tarikatlara, yanmayan kefen satışları artsın, cennete yürüten terlik sokaklarda moda olsun…

Ellemeyin tarikatları, bütün bakanlıklara çöreklendikleri yetmez, tüm okullar onlara verilsin, her yeri imam hatip yapsınlar, bol bol üstü örtülecek rezilliklere imza atsınlar.

Elleşmeyin ki dünya yuvarlaktır diyen öğretmenler “mason” diye KHK ile atılsın, hapis yatsın, mal varlıklarına el konulsun.

İlişmeyin şeyhin torununa, havai fişekli düğünler yapsın, kendi müritlerini bir lokma bir hırka ile uyuturken milyonluk otomobillere binsin, saraylarda yaşasın.

Sakın ha sakın dokunmayın cemaatlere. Bakın başınıza iş açılır. Hepsi Gülenciler gibi gariban olmaz, her türlü pisliği yaparlar size. Onların kadınlarını, erkeklerini, çocuklarını öyle aylarca, yıllarca sebepsiz hapse atarsanız ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirirler.

Dokunmayın da evlenme yaşı giderek düşerken, rüşvet ve hırsızlık oranı yükselsin. Gösteri müminlerinin gerçek yüzleri artık gizlenmeyecek şekilde ortaya çıksın.

Tarikatlara el sürmeyin, onlar başkalarının mallarına çöksünler. Eğitim yuvalarına çöreklenip cahillik ve radikalizmin merkezi yapsınlar. Yobazlık gösteri ile bütünleşsin ve herkes Gavs’ın torunu gibi tahtlarda atsın havasını.

Hele hele Menzil’cilere hiç dokunmayın. Bütün ihaleleri onlara vermeye devam edin, devletin tüm imkanlarını o tarikata akıtın. Yesinler, çatlayıncaya kadar yesinler.

Sakın dokunmayın Menzil’e, uçaklara numara olarak GVS kısaltmasını da bırakın, ne gerek var şifreli övünmelere, doğrudan GAVS-AIRBUS yazın. Kürtleri katlettikten sonra G3 mermileriyle GAVS yazmak yeterli gelmez, Sur’u yerle bir ederken atılan bombalarla havada aynı yazıyı yazın…

Dokunmayın ki, bu toplum bir 200 yıl daha dinden imandan soğusun namussuzların ekmeğine sürülecek birkaç asırlık yağ biriksin. Dokunmayın Perinçek ve şürekası bayram etsin. Üç beş yıl daha sefa sürsünler ondan sonra Allah demeye utanacak bir nesil üresin. Dokunmayın birkaç yıl daha sefasını sürsün üç kuruş için beynini ve vicdanını kiralayanlar.

Dokunduğunuza dokundunuz, bir ülkeyi enkaz çevirdiniz. Şimdi dokunsanız ne yazar dokunmasın ne!

Dokunmayın ki ne yaptığınızı tarih çok daha net kaydetsin…



