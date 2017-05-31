Koş yandaş Anofel koş!

Vakt-i zamanında Zaman gazetesinde çalışmış, daha sonra cazip teklif aldığı için başka gazeteye transfer olmuş. O gazetedeki görevi esnasında ilişki kurduğu bir işadamının şirketinde epey etkin konuma getirilince gazeteciliği bırakmış, iş adamı batınca ortalıkta kalmış bir tanıdığım vardı. (uff amma uzun bir sıfat oldu) AKP birer ikişer cemaatin mallarına kayyım atamaya başladığında takılmıştım; “seni hangi gazeteye atayacaklar mirim?” diye. O ise bu soruyu gayet ciddiye almış ve ciddiyetle cevap vermişti, “Ben Zaman’a el konulmasını bekliyorum, oradan aşağısı beni kurtarmaz!”







Suyun dibinde pusuya yatan çöpçü balığı gibi, akvaryuma yem atılmasını bekliyordu. Her haliyle, ‘balina dişleri arasından beslenen planktonlardan değildi. En azından borsası yüksekti! Bir Gülerce, bir Taşgetiren değildi anlayacağınız. Çıta epey yüksekteydi.

Tarihçi olduğum için, bu karakterin kökenine inmek mümkün. Pusuya yatıp sabırla beklemek…

Bunların bir de yüzsüzleri var.

Bir katil var mesela.

Kaçak şu anda…

Öyle zanlı filan değil, bildiğin kesinleşmiş cezası var cinayetten. Kurtuluşu iktidara yamanmakta arayan bir hadsiz, bir ırgat ruhlu çakal.

Simsar olarak girdiği otogarda, suç işleye işleye; adam öldürerek, tehdit ve şantajla bir noktalara gelmeye çabalamış. Kapağı attığı reisinin dizinde kırk bin takla ile varlık göstermeye çabalayan bir zavallı. İpini elinde tutanlar ona ihtiyaçları kalmadığı anda basacaklar altındaki tabureye tekmeyi ama kim bilir ne hülyalarla uyuyor kendisi!

Nereden anlıyoruz bunu?

Şuradan; utanmadan, sıkılmadan (hoş böylesi tiplerde bu iki özellik pek bulunmaz ya neyse!) falanca şirkete talibiz, filan diye açıklama yapıyor kanlı para sahibi bu yaratık!

Devlet haydut olunca, her namuslu insanın malı, ırzı, namusu ganimet olarak görülüyor.

Bir çırpıda hain ilan edilip, el konuluyor.

Rakam akıllara ziyan. Bırakınız gelişmiş bir demokrasiyi, ilkel kabile devletlerinde bile olmayacak bir haydutluk boyutunda.

Haydutluğun resmi kurumu TeMeSeFe’nin açıklamalarına göre, Ağa’nın el koyduğu şirket sayısı 2.000’e (yazıyla ikibin) yaklaşıyor.

Neler yok ki…

Tarla, bağ, bahçe, tatlıcı, fistancı, helvacı, bulgurcu, ayrancı, hastane, okul, gazete falan filan…

İşe yarayanları elbette saray ve çevresi çoktan iç etmiş durumda.

Geri kalanları ile köpekbalıklarına atar gibi atacaklarını açıklamış haydutluğun resmi el koyma şirketi.

Bu elemanlar, hukukun asla geri gelmeyeceğinden eminler sanırım. Zira adaletin, insanlığın, hakkın ve hukukun zerre miskal olduğu bir memlekette adamın gözünden kıl alırlar cımbızla. Donuna kadar tazminat olarak ödemekle kalmaz, haysiyetiyle beraber özgürlüğüne de kaybeder bu cibilliyetsizliği yapanlar…

İslamcıların en bariz özelliklerinden en önemlisi sanırım, sadece konuşup, hiçbir katma değer üretmemeleri. İş üretmeye geldiğinde ortaya çıkan amelelikleri savunacak cemaat medyası da olmayınca, artık birbirlerini yıkayıp yağlamak yetiyor onlara!

Oda TV çevresinde kümelenen (Sözcü ve kankaları gibi organlar) bir başka güruhun önceliği cemaat düşmanlığı olduğu için şimdilik bu durumu öncelemiyorlar. Bir sürü parazit karakter

Anofelleri bilirsiniz.. Bilmeseniz de şimdi hemen ‘ha tamam’ diyeceksiniz.

Bir tür sivrisinek çeşididir Anofeller.

Yaklaşık 400 türü bulunuyor.

Sıtma dahil pek çok mikrobu bedenlerinde taşıyorlar ve kanla besleniyorlar.

Bunların en tehlikelisi Plasmodium falciparum’dur, bu tip Anofel kendi türünü de ısırıp onlara da hastalık zerk ediyor ama şimdilik o karakterin karşılığını yazıp yazıyı gereksiz uzatmayayım.

Kanla beslenen Anofeller epeydir kendileri için oluşturulan vasattan beslene beslene epey semirdiler. Takma adla yazılar yazan, yengenin koltuk çıkmasıyla televizyonda dizi kapan, her akşam ekranlara çıkıp parayı çuvallara basan takma isimli çakal yazarlardan, katil eski simsarlara kadar pek çok Anofel TeMeSeFe’nin atacağı et parçasına göz dikmiş durumda.

Daha birkaç yıl önce Karagümrük’te 90 metrekarelik bir evde tıkış tıkış yaşarken, şimdi tripleks villada yaşayan ve adam yerine konulan Anofel mutlu olmasın da kim olsun!

Koş yandaş koş, koşun Anofeller koşun, batan ülkenin malları bunlar!





Mert Seyfi

