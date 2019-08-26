Altın daha ne kadar yükselecek?

SAMANYOLUHABER- “Güvenli liman” arayışı ile yükselişe geçen altın fiyatları durmak bilmiyor. Altının dünya fiyatı olarak bilinen ons haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,6 artarak 1.565 dolara kadar tırmandı.







Böylece altın fiyatı 2013 yılı nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi yeniden test etmiş oldu.





Gümüş de yukarı yönde hareket etti ve spot fiyatlar yüzde 2,1 kadar yükseldi.





Yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına hücum etmesi ile altın üç haftadır soluksuz değer kazanıyor. Dünyada gram altın talebinin uzun bir süre daha canlı kalacağını belirtiliyor.





ALTIN NİÇİN YÜKSELİYOR?





*Son dönemde küresel çapta zayıf gelen makroekonomik verilerin dünyanın önde gelen ekonomilerine dair resesyon (ekonomik durgunluk) endişeleri arttı.

*Uzun vadeli tahvil faizleri düşüyor.

*İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde siyasi belirsizlikler devam ediyor.

*İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının (Brexit) nasıl ve ne zaman olacağı hâlâ muamma.

*Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret savaşı karşılıklı ilave vergi restleri ile yeniden alevlendi.

*Merkez bankalarının para politikalarında sert iniş-çıkışlar yüzünden yatırımcı yönünü bulmakta zorlanıyor.





ALTININ GRAMI 285 LİRA





Altının ons fiyatındaki artış ve Türk Lirası’nın dolara mukabil değer kaybetmesi ile bir araya gelince İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar altının gram fiyatı 285 lira oldu. Altın gramı geçen hafta yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmıştı.





Çeyrek altın 26 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saati ile 11:04’te 467,7 TL’den satılıyor. Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını 1.885,8 TL, Reşat altın 1.833,5 TL, 22 ayar altın 259,2 TL oldu.





YÜZDE 20 KAZANDIRDI





Altın kriz zamanlarındaki “değer koruma” özelliğini bir kez daha gösterdi ve Washington ve Pekin arasındaki mücadelenin şiddetlenmesinin etkisi ile 2019’un ilk sekiz ayında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.



