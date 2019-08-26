[ÖZEL] Dolarda gece yarısı şoku!

SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Kurban Bayramı tatilinin akabinde Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçen Amerikan Doları, 26 Ağustos Pazartesi gece yarısında 6 lira eşiğini aştı.





TL birkaç saat içinde dolara mukabil 60 kuruşa yakın eridi.





2018 yılı ağustos ayında kur şoku esnasında 7,25 liraya kadar tırmanan dolar en son şubat ayında 6 liranın üzerine çıkmıştı.







Asya-Pasifik piyasalarında 5,78 TL'den açılan dolar kısa sürede tırmandı. Doların satış fiyatı Türkiye saati ile 01:29’da 6,38 TL’ye kadar yükseldi.





Kâr satışının etksi ile daha sonra kur 5,82 TL’ye kadar geriledi.





TL’nin değer kaybı bir ara yüzde 10’u bulurken benzer temayül euro cenahında da görüldü.





Dolar ve euronun gece yarısında ani yükselişi grafiklere "ters V" harfi şeklinde aksetti.





ANİ SIÇRAMA NE ANLAMA GELİYOR?





Euronun satış fiyatı TSİ ile 01:29'da 6,98 TL’ye kadar yükseldi. Daha sonra 6,48 TL-6,50 TL aralığına geriledi. Sterlin de yüzde 10'dan fazla arttı.





Aynı dakikalarda Garanti Bankası, internet bankacılığı üzerinden doları 5,65 TL'den alırken, 5,95 TL'den sattı. Alış ile satış arasında 30 kuruşluk fark piyasadaki oynaklığa işaret ediyor.





FED "FAİZ İNDİRİMİ YOK" DEDİ





TL'nin yabancı para birimleri karşısında gece yarısında ani değer kaybı, "Döviz piyasaları ile Borsa İstanbul’u (BİST) zor bir haftanın beklediğinin işareti." olarak yorumlandı.





Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell 23 Ağustos Cuma günü yaptığı toplantıda yeni faiz indirimi bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıştı.





Powell, indirim için bir sebep olmadığını belirtmişti.





Son bir yıldır ekonomik krizle boğuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, TL'nin toparlanmasını Fed'in faiz indirimine bel bağlamıştı.





DOLAR 5,50 TL’YE KADAR İNMİŞTİ





Fed’in faizi yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirdiği temmuz ayında dolar, TL karşısında değer kaybetmişti.





Kurban Bayramı öncesi zirveye çıkan döviz bozdurma furyasının etkisi ile kur ağustos ortasında 5,50 TL seviyesine kadar gerilemişti.





Ancak bayram tatilinin bitmesi ile dolar ve altın değer kazanmaya başladı.