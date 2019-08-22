Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancıdan bir haftada 1,3 milyar dolarlık satış /22 Ağustos 2019 16:09

Yabancıdan bir haftada 1,3 milyar dolarlık satış

Türkiye'nin risk priminin 400'ün üzerine çıkmasından endişe eden yabancı yatırımcı TL varlıklarını elinden çıkarmaya başladı. Borsa İstanbul'dan bir haftada çıkan para tutarı 1,3 milyar doları buldu.

SHABER3.COM

Yabancı yatırımcı Türkiye'nin risk priminin 400'ün üzerine çıktığı günlerde TL varlıklarını elinden çıkarmaya başladı. 

Yabancılar 16 Ağustos ile biten haftada 101,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. 

Aynı dönemde sadece 5,2 milyon dolar tutarında hisse senedi satın alındı.

HİSSE SENEDİ STOKU 1,3 MİLYAR DOLAR AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 9 Ağustos ile biten haftada 31 milyar 558,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku geçen hafta 30 milyar 206,8 milyon dolara geriledi. 

Bu da gösteriyor ki yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan (BİST) çıkmaya devam ediyor. 

TAHVİL CENAHINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku ise 16 milyar 727,6 milyon dolardan 16 milyar 302 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,7 milyon dolarlık satışla 469,6 milyon dolardan 461,8 milyon dolara düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yabancıdan bir haftada 1,3 milyar dolarlık satış Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:49:37