Yabancıdan bir haftada 1,3 milyar dolarlık satış

Yabancı yatırımcı Türkiye'nin risk priminin 400'ün üzerine çıktığı günlerde TL varlıklarını elinden çıkarmaya başladı.





Yabancılar 16 Ağustos ile biten haftada 101,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.





Aynı dönemde sadece 5,2 milyon dolar tutarında hisse senedi satın alındı.





HİSSE SENEDİ STOKU 1,3 MİLYAR DOLAR AZALDI





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 9 Ağustos ile biten haftada 31 milyar 558,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku geçen hafta 30 milyar 206,8 milyon dolara geriledi.





Bu da gösteriyor ki yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan (BİST) çıkmaya devam ediyor.





TAHVİL CENAHINDA DA DÜŞÜŞ VAR





Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku ise 16 milyar 727,6 milyon dolardan 16 milyar 302 milyon dolara indi.