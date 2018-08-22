Samanyolu Haber
Yaşlı çifti son anda kurtardılar
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Yaşlı çifti son anda kurtardılar
/
22 Ağustos 2018 11:11
Yaşlı çifti son anda kurtardılar
87 yaşındaki yaşlı adam yanlış fren yerine, gaza basınca aracıyla denize uçtu
Yaşlı çifti son anda kurtardılar
ABD'nin California eyaletinde kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Batmaya başlayan araçta bulunan yaşlı çift ve bir köpek, kurtarma ekipleri gelmeden çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Yaşlı çifti son anda kurtardılar
Sonraki Haber >>
Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram konuşması yaparken başkent Kabil'de başkanlık sarayının...
İtalya'daki köprü işte böyle çöktü
İtalya'nın Cenova şehrinde çöken Morandi köprüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi....
Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı
Hindistan'da kaçan dana sahibini evire çevire dövdü .
Neticede İnsanız...
Yönetimin, yönetim kurullarının başında isek, lütfen kendimizin bir insan, dolayısıyla noksan...
Brunson şimdi de komutan oldu: AKP’li vekile göre Irak’ın altınlarını yağmaladı
AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tutukluluğu ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize...
AKP Brunson'u bırakmak için yeni formül arıyor
AKP kulislerinde Brunson krizini nasıl biteceği konusunda kulisler hızlandı. Kamuoyunda fazla yıpranmadan...
ABD'den yeni Brunson açıklaması: Katar Parası Türkiye'ye yetmez
ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Bolton, Ankara'nın papaz Brunson’u serbest bırakması halinde...
5 bin lojman taksitle satılıyor
5 bin kamu konutu Kasım ayına kadar satışa çıkarılacak: Öncelik devlet memurlarının...
Üzerine 3. kattan keçi düşen adam ağır yaralandı
Bursa'da kesilmek için yere yatırılan keçi kaçarak, 3. kattan adamın üzerine düştü. Düşmenin...
Hollanda ile Türkiye arası normalleşirken yeni "baş ağrısı"
Türkiye'nin yurt dışındaki gençlerin "Türk dili ve kültürü ile dinlerini unutmamaları için"...
Davalardaki artış susturma politikasının bir parçası
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Adalet Bakanlığı tarafından...
Sattığı lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf Güler Sabancı'ya verdi veriştirdi
İzmir'de araç lastiği satan bir esnaf 1000 liraya sattığı lastiğin bir gecede 1400 TL'ye çıkmasıyla...
Tweet
İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?
Evdeki bataryalara dikkat
Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı
Yaşlı çifti son anda kurtardılar
İtalya'daki köprü işte böyle çöktü
Mehmet Ali Şengül'den bayram duası
Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi
Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru
Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı
Yarış pistinde ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Sosyal Medyayı sallayan hırsızlar
ABD'den yeni Brunson açıklaması: Katar Parası Türkiye'ye yetmez
5 bin lojman taksitle satılıyor
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
14:41:30