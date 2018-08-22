Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlı çifti son anda kurtardılar /22 Ağustos 2018 11:11

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

87 yaşındaki yaşlı adam yanlış fren yerine, gaza basınca aracıyla denize uçtu

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

ABD'nin California eyaletinde kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Batmaya başlayan araçta bulunan yaşlı çift ve bir köpek, kurtarma ekipleri gelmeden çevredekiler tarafından kurtarıldı.
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