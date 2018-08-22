Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'daki köprünün çöküş anı yayınlandı /22 Ağustos 2018 11:17

İtalya'daki köprünün çöküş anı yayınlandı

İtalya'nın Cenova şehrinde çöken Morandi köprüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Köprüyle ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dev köprünün çökme anlarına dair görüntüler, çevrede bulunan MOBESE kameralarına yansıdı.

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

İtalya'nın Cenova şehrindeki Morandi Köprüsü işte böyle çöktü.

Geçtiğimiz salı günü, üzerinde trafiğin aktığı sırada çöken köprüye dair yeni görüntüler yayınlandı. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, Morandi Köprüsü'nün çöküş anına dair en net görüntüler. İtalyan medyasında yer alan videoda, dev köprünün çöküş anı ve saniyeler içinde ortalığı kaplayan toz bulutu net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da üzerinde akan trafik oldu. İşte bu anlardan saniyeler sonra Morandi Köprüsü çöktü, facia yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri 6 gündür çalışmalarını sürdürüyordu. Enkaz alanında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükselmiş oldu.

Köprünün yıkılma nedenine dair soruşturma da devam ediyor. Köprüyü işleten firma eleştirilerin hedefinde. Hükümet soruşturmada ortaya çıkacak bulgulara göre hareket edecek.
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