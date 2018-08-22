Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook Rusya ve İran bağlantılı 652 hesabı kapattı /22 Ağustos 2018 10:51

Facebook Rusya ve İran bağlantılı 652 hesabı kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook İran ve Rusya politikaları çerçevesinde manipülasyon yapan toplamda 652 hesap, grup ve sayfayı kapattığını duyurdu. Teknoloji devi Facebook, Amerika'da kongre seçimleri yaklaşırken aldığı kapatma kararında bu hesapların Orta Doğu, Latin Amerika ve ABD ile İngiltere'yi hedef aldığını açıkladı.

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Facebook, İran adına propaganda yaptığı iddia edilen hesapların Basın Özgürlük Cephesi (Liberty Front Press) adında İran medyası tarafından kontrol edilen bir grup tarafından yönetildiğini açıkladı. ABD'li şirket, kapattığı hesaplar arasında Rusya askeri istihbaratına çalışan kaynaklarla bağlantılarının da olduğunu kaydetti.

Facebook, sahte hesaplar üzerinden 12 bin dolarlık reklam yapıldığını da tespit etti. Sosyal paylaşım sitesi durumu ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına iletti.

Hesaplardaki bu ay içinde yapılan yalan haberlere dayalı manipülasyon ilk olarak siber güvenlik analiz şirketi FireEye tarafından tespit edildi.

Twitter da 284 hesaba son verdi
Facebook'un yanı sıra sosyal paylaşım sitesi twitter ile google plus ve video paylaşım sitesi youtube da İran ve Rusya'ya çalışan hesapları kapattığını belirtti. Twitter "eşgüdümlü manipülasyon" adını verdiği durum çerçevesinde 284 hesaba son verdi. Twitter bu hesaplardan "benim başkanım değil" ya da "Trump'ı suçlamak" şeklinde açılan etiketlerle Amerikan halkının etkilenmeye çalışıldığını ifade etti.

Facebook Donald Trump'ın başkanlığı kazandığı 2016 yılındaki seçim döneminde manipülasyon yaparak ABD halkını etkileyen hesaplarla ilgili yeterli önlemleri almamakla eleştirilmişti.
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