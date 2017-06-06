Türkiye'deki insan hakları ihlalleri BM'de

BM İnsan Hakları oturumlarında Türkiye’yi sert bir dille eleştiren Yüksek Komiser Zeid Al Hüssein, Türkiye'de giderek artan hak ihlalleri konusunda endişelerinin arttığını söyledi.





TÜRKİYE ÖZEL OTURUMU YAPILACAK





Üç hafta boyunca sürecek olan İnsan Hakları oturumlarında Türkiye’ye geniş yer verilecek. Oturumların ikinci haftasında BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye’in hazırlamış olduğu raporun okunacağı ve ülkede yaşanan hak ihlallerini masaya yatıracağı Türkiye özel oturumu yapılacak. Bu oturumlar Türkiye'deki mağdurların seslerini duyurabilmek için de bir fırsat.





Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 35’inci İnsan Hakları oturumu Cenevre’de başladı. Açılışta bir konuşma yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, konuşmasına İsrail - Filistin meselesi ile başladı. Tek hayalinin bir gün Filistinli çocukların kendi ülkelerinde özgürce yaşayabilmesi olduğunu söyledi. 50 yılı aşkındır bu sorunun çözülmesi için taraflara çağrı yapan Al Hussein, her iki tarafın çektiği acılara son verilmesini istedi.





İNSANLAR YARGISIZ BİR ŞEKİLDE İNFAZ EDİLİYOR





Dünya genelinde yaşanan hak ihlallerine de değinen Al Hussein, hala dünyanın birçok yerinde birçok ülkesinde insanların yargısız bir şekilde infaz edildiğini, insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını aktardı. Konuşmasında yoğun hak ihlallerinin yaşandığı ülkeleri sıralayan Al Hussein, buradan gelen raporların endişe verici olduğunu söyledi.





‘TÜRKİYE SÜREKLİ REDDEDİYOR’





Konuşmasında Türkiye’ye de yer veren Al Hüssein, “Eylül 2016 tarihinde burada yaptığım konuşmadan günümüze kadarki süreçte maalesef bir gelişme kat edemedik. Herhangi bir değişikliğin olmadığını üzülerek belirtmem gerekiyor. Türkiye’nin Güneydoğu’sunda yaşanan ciddi insan hakları ihlallerini soruşturma çabamız sürekli olarak reddediliyor. Ve Türkiye’de her geçen gün adil bir yargılanmayı bekleyen insanların sayısı artıyor ve sayı arttıkça bu konuda adil bir yargılanmanın olacağını hayal etmek güçleşmektedir” dedi.