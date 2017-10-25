Yargıdaki kıyımın fotoğrafı!

Melda Onur sosyal medyadan paylaştı!





Kâğıtta, Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetkili hâkiminin, başka adliyeye gönderilmesi sonucunda, onun yerine görevlendirilen davalara bakacak olan hâkimin, başka bir davası olduğu gerekçesiyle duruşmalara giremeyebileceği yazıldı.







Eski CHP Milletvekili Melda Onur, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşıp, “Hukuk yok, Adliye yok… Aşağıdaki foto bugün Çağlayan Adalet Saray’ında çekildi” ifadelerini kullandı.





Adliyede asılı olan kağıtta, “İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi müstemir yetkili hakimin başka bir adliyeye tayini çıkmış olup, yerine 1 günlüğüne geçici görevlendirilen geçici hakimlerin kendi mahkemesinde duruşması olduğundan, kendi mahkemesindeki duruşmalarını bitirdikten sonra İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara başlayacaktır. Ancak kendi mahkemesindeki duruşmanın bugün hangi saatte biteceği ve mahkememizdeki duruşmalara bugün hangi saatte başlanacağı kesin olarak bilinmemektedir” ifadeleri yer aldı.









